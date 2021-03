(VIDEO/FOTO) ZAPALIO SE KRUZER U GRČKOJ! Iz MSC Lirice duge 251 metara suklja gusti dim: Situacija je loša!

Kruzer MSC Lirica dug 251 metar zahvatio je veliki požar. Brod je privezan u luci grčkog otoka Corfu u Jonskom moru.

Na snimkama se vidi kako veliki oblak crnog dima izlazi iz središta broda. Požar pokušava ugasiti nekoliko vatrogasnih brodova. Neslužbene informacije govore da je požar krenuo s jednog od čamaca za spašavanje.

Kruzer MSC Lirica izgrađen je 2003. godine, dug je 251 metar i u vlasništvu je kompanije MSC Cruises. Lirica je bila prvi novoizgrađeni brod za flotu kompanije. Ima 780 kabina i može primiti oko 1560. putnika.

The scene in Corfu Harbour right now #Corfu #CruiseLine #Fire pic.twitter.com/W7SCaVEVbr









— Frankie Beats (@itsbeats) March 12, 2021