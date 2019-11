(VIDEO/FOTO) ŠOKANTNI PRIZORI! Prosvjednici izvukli gradonačelnicu, ofarbali joj kosu i ošišali je na silu!

Građani La Paza, nezadovoljni situacijom u Boliviji, izašli su na ulice širom države kako bi protestirali protiv aktualne vlasti.

Kao glavni razlog protesta, demonstranti su naveli navodnu neregularnost izbora na kojima je Evo Morales odnio pobjedu.

Pored La Paza, najdinamičnije je bilo u Vintu, gdje su građani napali gradonačelnicu Patriciu Arće, koju su izvukli na ulicu, pritom je polivši crvenom farbom, a zatim su je i ošišali.

Vintu, grad od 60.000 stanovnika, preplavljen je ljudima s maskama koji su razorili grad palicama i kamenicam.





“c’est un pays libre et je ne vais pas me taire

Si vous voulez me tuer ,tuer moi !

Comme je l’ai déjà dit

pour ce processus de changement

je donnerais ma vie”

Patricia Arce Guzman Maire de Vinto

en Bolivie

Membre du parti de Evo Morales

pic.twitter.com/Y7tm3mEssS — NOUS..SOMMES..φi.. #NoMoreTrump ✍ (@manential) November 8, 2019

Gradonačelnicu Arće, članicu vladajućeg Pokreta za socijalizam, antivladini demonstranti sačekali su na izlasku iz vladine zgrade. Optužili su je da je regrutirala simpatizere Moralesove vlasti i dovodila ih u grad kako bi razbili proteste, navode strani mediji.

BBC News – Bolivia mayor has hair forcibly cut by crowd of protesters https://t.co/fsquMvG9tg — Riaz Gilani (@RiazGilani) November 8, 2019

Napad na gradonačelnicu Arće osudio je predsednik Evo Morales i potpredsednik Alvaro Garsija rekavši da je za demonstrante zločin biti žena, kao i da se Bolivija suočava sa onim što je okarakterizirao kao novi val fašizma.

U protestima je život izgubio i jedan mladić, što je ukupno treća smrt od 20. listopada, kada su izbori održani.

Evo Morales je na vlasti od 2006. godine, a 20. listopada je na izborima produžio svoj mandat. Oporbeni lider Karlos Mesa okarakterizirao je te izbore kao “monumentalnu prevaru”.

[#VIDEO] Manifestantes de la oposición boliviana pasearon pintada a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce https://t.co/KGaQHWrm0e pic.twitter.com/rx19NIgVnA — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) November 8, 2019

