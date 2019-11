(VIDEO/FOTO) POTRESNI PRIZORI: ‘Ostal sam bez svega, izgorjela mi je kuća i sve uspomene’! Pomozite ovom čovjeku!

Autor: Dnevno

Požar koji je na same Sesvete navečer buknuo u Malom Taboru u Humu na Sutli progutao je obiteljsku kuću 58 – godišnjeg Zlatka Kovačića koji je tamo živio cijeli svoj život, piše portal Zagorje.com.

Da gori kuća, primijetili su susjedi i pozvali vatrogasce, a potom i njega. Kad je stigao, već je bilo sve gotovo. – Još ujutro sam otišao u Viroviticu na groblje, susjedi su me nazvali navečer i rekli da mi gori kuća. Trebalo mi je 2 i pol sata da dođem. Strašno je to bilo – prisjetio se Zlatko, još uvijek vidno potresen i u šoku. Od kuće gdje je rođen nije ostalo gotovo ništa. Ni zidovi, ni uspomene, ni papiri ni dokumenti. – Puno sam je sređivao zadnjih godina, osobito iznutra. Dopeljal sam šodera da si uredim prilaz kući, kupio fotoćelije da imam svoju struju, napravio sam zimski vrt, jedan cijeli zid bio je u staklu, lijepi pogled prema Sloveniji sam imao… A sada više ništa – ispričao nam je, pokazavši fotografije kuće u koju je zadnjih godina uložio puno rada i novaca.

Kuća nije bila osigurana, a kolika je šteta, još ne zna. – Rekli su da je požar nastao jer se zapalio dimnjak. Ne znam… Ja sam otišao od kuće ujutro i nisam ložio. Nisam ni imao volje pitati ni koliko je procijenjena šteta. Zapravo ne razmišljam još o tome, ni da li budem mogao to sve financijski progutati da ju ponovo, kako i kada obnovim. Moram prvo malo dojti k sebi govori Zlatko koji će privremeni smještaj preko zime imati kod obitelji u Virovitici. Kaže, tek će na proljeće pokušati napraviti plan kako dalje u obnovu. – Ljudi me već zovu, pitaju kako mogu pomoći. Hvala im svima, ali teško mogu još o bilo čemu razmišljati – potreseno je rekao kratko. Bio mu je to jedini dom, a sada treba pomoć svih dobrih ljudi koji će moći financijski ili materijalom doprinijeti da na proljeće ponovo digne na noge svoju kuću i da se vrati u Zagorje.

O požaru se oglasila i zagorska policija. – U petak 1. studenog u Malom Taboru došlo je do požara na drvenoj obiteljskoj kući 58-godišnjeg vlasnika. Do požara je došlo uslijed prijenosa topline sa metalne dimovodne cijevi kamina na drvenu konstrukciju ili daske objekta, uslijed čega se požar proširio i kuća je u potpunosti izgorjela. U gašenju požara sudjelovali su JPV Krapina, DVD Straža, DVD Klenovec Humski i DVD Druškovec sa 10 vozila i 40 vatrogasaca. Nastala je materijalna šteta od nekoliko stotina tisuća kuna – priopćila je policija.