(VIDEO/FOTO) KAD U EGIPTU PADNE SNIJEG! Ljudi oduševljeni: ‘Ovo je za povijest, Aleksandrija se pretvorila u Moskvu’

Prva pomisao mnogih na Egipat je pustinjsko sunce i jedinstvena arhitektura čiji su simbol piramide.

Ali dogodi se da i u Egiptu padne snijeg. Društvenim mrežama šire se fotografije i videozapisi snijega koji je pao u Aleksandriji u jeku hladnog vala koji je pogodio Egipat.

“Je li ovo Aleksandrija ili Europa?”, “Aleksandrija se pretvorila u Moskvu”, samo su neki od komentara.

Meteorološka uprava je na Facebook postavila fotografije snijega s ulica Aleksandrije, točnije iz lučkih područja Karmouz, Al-Manshiya i Aleksandrija.

Direktor Centra za analizu i prognozu pri Egipatskoj meteorološkoj upravi Mahmoud Shaheen upozorio je građane na nestabilnost vremenski prilika.

Pozvao je građane da nose zimsku odjeću i oprezno voze, jer će minimalna temperatura zraka iznositi od osam do 10 stupnjeva, a u podnožju Sinaja bi temperatura mogla pasti na dva stupnja ispod nule.

This is not London

this is Alexandria ❤️

🌨️🌧️🌧️⚡💙 pic.twitter.com/Tedq2zrMgp

— ₑₙG🦅🅚🅐🅑🅞 (@e_y16kabo) December 20, 2021