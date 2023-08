(VIDEO/FOTO) Direktor Hrvatskih voda otkrio koliko nasip u Zagrebu može izdržati

Autor: Dnevno.hr

U Hrvatsku je u petak stigla najavljena promjena vremena s obilnim kišama i grmljavinskim nevremenom.

Sve operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite u visokoj su pripravnosti zbog vodenog vala koji dolazi iz poplavljene Slovenije.

Tijekom noći s petka na subotu u Zagrebu je palo dosta kiše, rijeka Sava se na nekim dijelovima izlila iz korita, no čini se da nasipi nisu popustili. Situacija u Sloveniji još se nije smirila nakon jučerašnjih katastrofalnih poplava. Rijeke su se izlile i tijekom noći na subotu, a pokrenula su se mnoga klizišta. Dijelovi susjedne zemlje i dalje su odsječeni.





DHMZ: Tijekom noći na obali pljuskovi i grmljavina

“Tijekom idućih sati lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i moguće jakim na udare olujnim vjetrom kreću se prema južnoj Dalmaciji i otocima (od Šibenika pa sve do Dubrovnika)”, prenosi Civilna zaštita upozorenje od DHMZ-a.

[KRATKOROČNO UPOZORENJE @DHMZ_HR ] ⛈️Tijekom idućih sati lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i moguće jakim na udare olujnim vjetrom kreću se prema južnoj Dalmaciji i otocima (od Šibenika pa sve do Dubrovnika) pic.twitter.com/qB4gVYOR2F — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 5, 2023









Kuće pod Podsusedskog mosta pod vodom

View this post on Instagram A post shared by Dnevno.hr (@dnevno.hr)







Kupa u Karlovcu porasla za četiri i pol metra

Kupa u Karlovcu je danas od ponoći do 18 sati porasla za skoro četiri i pol metra, a prognoze Hrvatskih voda govore da će do sutra će narasti do 563 centimetra, no ostati na razini pripremnog stanja obrane od poplave.

Ppasnosti od izlijevanja Kupe u Karlovcu nema jer je u četvrtak, prije poplava u Sloveniji, Kupa bila na svojim najnižim razinama – oko nule. Sinoć je bila na samo 23 centimetra i onda se popela do 465 centimetara. Dakle, gotovo prazno korito moglo je primiti val iz Slovenije i Gorskog kotara te također i onaj iz rijeke Dobre.

Đuroković: ‘Zagrepčani nemaju razloga za brigu’

Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je u dnevniku N1 komentirao obranu od poplava u Zagrebu i okolici istaknuvši da su u vršnom opterećenju, ali da iz Slovenije neće dolaziti velike količine Save jer je ona u stagnaciji.

“Ali imamo i rijeku Krapinu koja ulazi u Hrvatsku, no na svu sreću tu je oteretni kanal Sava-Odra i tu su velike količine voda. U 24 sata to je više od 60 milijuna kubnih metara vode koje ćemo pustiti ovdje i sniziti Savu u Zagrebu”, rekao je i dodao kako građani Zagreba nemaju razloga za brigu.

“Mislimo da nećemo ući u izvanredne mjere. Vodostaj je veći za 4-5 metara i to je među rekordima, to su dva ili tri najviša vodostaja u povijesti. Imamo još nekoliko metara visine nasipa, a on je napravljen da izdrži. Znamo da Zagreb treba izdržati 4200 kubnih metara vode u sekundi, a došlo je negdje oko 3200 iz Slovenije. Idućih 24 sata će biti visok vodostaj u Zagrebu”, dodao je.

Izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Muri

Ravnateljstvo civilne zaštite je izvijestilo o izvanrednim mjerama na granici sa Slovenijom.

“Uspostavljene izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Muri, mjerna postaja Mursko Središće, od Podturna do granice sa Slovenijom”, stoji u njihovoj objavi.

⚠️Hrvatske vode➡️Uspostavljene izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Muri, mjerna postaja Mursko Središće, od Podturna do granice sa Slovenijom

➡️Pripadnici civilne zaštite općina Nedelišće i Sv. Martin Na Muri su na terenu te postavljaju zečje nasipe na ugroženim mjestima — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 5, 2023

Sve viša razina Save kod Hendrixovog mosta

View this post on Instagram A post shared by Dnevno.hr (@dnevno.hr)

Sava poplavila nasip ispod Domovinskog mosta

Voda u Zagrebu gotovo u razini Savskog mosta

Objavljena snimka stanja na oteretnom kanalu Sava-Odra

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je snimku oteretnog kanala Sava-Odra, prijelaz Lomnica-Lukavec.

🎥 oteretni kanal Sava – Odra ➡️ prijelaz Lomnica-Lukavec pic.twitter.com/VygvA8s1sc — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 5, 2023

Policija objavila snimku poplave iz zraka

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH je objavilo snimku poplavljenog područja u Zagrebu i okolici iz zraka.

Građane koji žive na područjima sklonima poplavama pozivaju da budu posebno oprezni, ne kreću na put ako ne moraju, prate vijesti i preporuke nadležnih tijela te da pravodobno poduzmu potrebne sigurnosne mjere

U Blatu zatvorena cesta koja vodi prema Lučkom

Nakon što je sinoć aktiviran oteretni kanal Sava-Odra, u zagrebačkom naselju Blato zatvorena je cesta koja vodi prema Lučkom.

DHMZ: Sava u stagnaciji

“Iako je Sava u stagnaciji i dalje izgleda zastrašujuće”. objavio je DHMZ.

Iako je Sava u stagnaciji i dalje izgleda zastrašujuće. 📍Sava kod Podsusedskog mosta (ulaz u Zagreb) #StaySafe https://t.co/NhIYNxDCxA pic.twitter.com/4No2I35xww — DHMZ (@DHMZ_HR) August 5, 2023

Vrhunac vodnog vala u Zagrebu oko 18 sati

“Prema zadnjim informacijama koje sam dobio iz Hrvatskih voda, vrhunac vodenog vala na Savi očekuje se danas oko 18 sati. Situacija je ozbiljna, ali iz Hrvatskih voda uvjeravaju da u ovom trenutku stanovnici Zagreba nemaju razloga za brigu”, objavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

DHMZ smanjio upozorenja

DHMZ je ranije ujutro objavio narančasta upozorenja zbog obilnih kiša i grmljavinskih nevremena za tri regije u Hrvatskoj, no poslijepodne je razina opasnosti snižena na žuti meteoalarm.

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo snimku poplavljenog Brdovca

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je snimku poplavljenog područja općine Brdovec koju su dronom snimili pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

Ispustili u kanale Savu da spriječe poplavu

Ovako izgleda ispuštanje Save u kanale kod Blata.

Maksimalni dotok iz Slovenije tijekom večernjih sati

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, obilna dosadašnja oborina na području Slovenije i Hrvatske uzrokuje daljnji značajan porast vodostaja rijeke Save i pritoka na gornjem dijelu sliva u RH.

Maksimalni dotok iz Slovenije se očekuje tijekom večernjih sati. Dotok rijeka Drave i Mure iz Slovenije je iznimno visok, no izrazito ovisi o radu uzvodnih hidroelektrana. Njihovi maksimalni protoci bi se mogli ostvariti tijekom današnjeg dana ili sljedeće noći.

S obzirom na to da je iz susjedne Slovenije Savom dolazio i dolazi izrazito izdašan protok, od jučer je aktivan preljev Jankomir koji uz jučer otvorenu ustave Prevlaka rasterećuje Savu. Današnja prognoza obilnih oborina na području Jadrana, Gorskog kotara, Like, središnje i sjeverozapadne Hrvatske može uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava. Poseban naglasak na bujične poplave se daje na područja uz granicu sa Slovenijom.

Poplavilo kod Brdovca, neki su evakuirani

Uslijed obilnih oborina i vodenog vala iz Slovenije rijeka Sava poplavila mjesto Javorje kod Brdovca. Voda je došla do kuća, osam kuća je odsječeno te su danas tijekom jutra izmješteni stanovnici.

Trut: Sve snage na terenu

Ravnatelj civilne zaštite Damir Trut objavio je da su ‘Sve angažirane operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite i danas, 5. kolovoza na terenu, gdje poduzimaju mjere obrane od poplave te pomno prate situaciju’.

MORH: 150 pripadnika Hrvatske vojske u pripravnosti za pomoć u slučaju poplava

Pripadnici Hrvatske vojske, njih 150, od petka, 4. kolovoza, u pripravnosti su za pružanje pomoći snagama Civilne zaštite u provedbi mjera obrane od poplava, izvijestili su u subotu iz Ministarstva obrane.

Od ukupnog broja, 40 pripadnika Hrvatske vojske je u vojarni u Karlovcu, dodali su.

Vojnici na terenu angažirat će se sukladno odluci ministra obrane, a na zahtjev Ravnateljstva Civilne zaštite koje je središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje i koordinaciju aktivnosti obrane od poplava.

Božinović situaciju ocijenio ozbiljnom

Oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekavši kako je situacija s vodostajima u Hrvatskoj ozbiljna, cijelu noć operativne službe bile su na terenu, a danas će pratiti situaciju i vremensku prognozu. “Kao što se i najavljivalo, vodostaj raste, ipak ne u onoj mjeri u kojoj je bio jedan od najgorih scenarija koje smo dobivali temeljem izračuna naših kolega u Sloveniji, znači situacija je ozbiljna”, rekao je Božinović u Brdovcu.

U očekivanju novog vodenog vala

U Varaždinskoj i Međimurskoj županiji noć s petka na subotu je prošla bez većih problema, osim u općini Cestica u Varaždinskoj županiji koja je bila prva na udaru vala, kao i Mursko Središće u Međimurjua. Očekuje se novi vodeni val iz Slovenije.

Voda u Brdovcu došla do kuća

Voda je došla do kuća u mjestu Drenje Brdovečko kod Brdovca. Tamo je jutros i ministar Davor Božinović zajedno s direktorom Hrvatskih voda.

“Mi smo cijelu noć, operativne službe su na terenu bile cijelu noć, vodostaj raste, ipak ne u onoj mjeri koji je bio jedan od najgorih scenarija. Situacija je ozbiljna, danas ćemo pratiti količinu vode koja dolaze iz Slovenije te vremensku prognozu jer dosta toga ovisi i o tome koliko će kiše padati i u Sloveniji”, rekao je Božinović za HRT.

“Voda je došla do kuća. U Brdovcu nemamo obranu od poplava. Smatramo da će se u najmanju ruku napraviti sve kako kuće ne bi bile ugrožene. Cijeli dan ćemo obilaziti teren, pratiti što nam javljaju službe”, dodao je.

Uskoro vrhunac vodnog vala

Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda za Hrvatski radio rekao je kakvo je stanje jutros u Hrvatskoj:

“Na ulazu u Hrvatsku dotok Save je nekih 3000 kubika u sekundi i lagano raste. Bilo je najava da će nam doći 3600 kubika, ja mislim da će doći oko 3300, to su vrlo ozbiljni dotoci, možda nešto manji nego oni iz 2010. godine. Sada očekujemo nešto manji vodostaj na području Grada Zagreba, ali sve ovisi koliko će još danas pasti u Republici Sloveniji. Porast u Zagrebu je usporio jer se štiti grad od poplava putem oteretnog kanala. Nešto je povoljnija situacija, očekujemo podnošljive vrijednosti i za varaždinsko i za međimursko područje”, rekao je.

Izvanredne mjere na snazi su za Savu, Drenje Brdovečko. Kroz Grad Zagreb na snazi su redovne mjere.

I danas upaljen meteoalarm

Za gotovo cijelu Hrvatsku DHMZ je objavio upozorenja, narančasti meteoalarm zbog obilne kiše i mogućeg grmljavinskog nevremena izdan je za tri regije: kninsku, splitsku i dubrovačku.

Riječka regija više nije u opasnosti.

U osječkoj, zagrebačkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji upozorenje je zbog obilnih kiša te mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom.

“Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika”, javlja DHMZ.

Obilna kiša i u subotu

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, obilnije i izraženije u prvom dijelu dana, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, osobito u Dalmaciji. Sredinom dana i poslijepodne na Jadranu i predjelima uz njega češća sunčana razdoblja, no i dalje ponegdje kiša i pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, lokalno i jak, poslijepodne zapadni i jugozapadni. Na Jadranu podno Velebita ujutro bura, zatim umjeren i jak sjeverozapadnjak, u Dalmaciji umjereno i jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 20 do 24, na Jadranu između 24 i 28 °C.

Aktiviran oteretni kanal Sava – Odra radi snižavanja vodostaja Save

Ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je u petak da je u 21 sat aktiviran oteretni kanal Sava – Odra radi snižavanja vodostaja rijeke Save te da će biti zatvorene sve ceste koje prelaze preko njega.

U Ravnateljstvu su istaknuli da su zbog najavljenog nevremena i obilnih kiša sve operativne snage i sudionici sustava Civilne zaštite stavljeni u visoku pripravnost te pozvalo građane da na područjima sklonima poplavama budu posebno oprezni.

[OBRANA OD POPLAVA] U 21h aktiviran oteretni kanal Sava-Odra radi snižavanja vodostaja rijeke Save. pic.twitter.com/zUsleqE2ZT — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 4, 2023

U Čabru nevrijeme i bujične poplave

Veliko nevrijeme popraćeno obilnim padalinama u petak je pogodilo Grad Čabar izazvavši bujične poplave. Izlila se rijeka Čabranka, a nanosi granja i trupaca umalo su urušili branu u centru mjesta.

Određena kućanstva pretrpjela su oštećenja, cesta Plešce-Čabar jedno je vrijeme bila zatvorena, uz glavne prometnice ima odrona, objavio je Grad na društvenoj mreži i zahvalio službama koje su brzom organizacijom spriječile veću katastrofu. Sve službe su i dalje na terenu i u pripravnosti.

Mještanima Brdovca kod Zaprešića poslane prve poruke SRUUK-a

Mještani s područja Brdovca kod Zaprešića, općine koja nema sustav obrane od poplave, dobili su u petak prvo upozorenje Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) zbog opasnosti od poplavljivanja na području općine uz rijeku Savu.