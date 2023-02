(VIDEO) ‘EVO ME, ZAMBIJO, DOLAZIM!’ Pernar odletio u afričku zemlju zagorčati život uhićenim Hrvatima: Ono što je najavljivao, sada je ostvario

Autor: Dnevno.hr

Nakon što se javno pohvalio kako je prijavio zambijskoj policiji da je jedan od uhićenih Hrvata u Zambiji transrodna osoba, bivši saborski zastupnik Ivan Pernar najavljivao je i da će osobno otići u Zambiju kako bi uhićenima koje zambijske vlasti terete za trgovinu djecom, još više otežao život.

Ono što je najavljivao, čini se kako je danas i ostvario, sudeći prema objavama na njegovom Telegram kanalu.

Naime, objavio je fotografiju avionske karte za Zambiju, kao i video s aerodroma,





‘Zambija, here I come’

Na njemu objašnjava zbog čega odlazi u Zambiju, uz uzvik na kraju “Zambija, here I come” (Evo me, Zambijo)

Podsjetimo, Ivana Pernara je, zbog prijave Hrvata zambijskim vlastima, kazneno prijavila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, nakon čega je on kazao kako će prijaviti sve koji su posvojili djecu iz DR Konga.

‘Jače nego dosad ću odgovoriti na medijski pritisak’

Pernar je bio i u Beogradu, u kongoanskoj ambasadi,a u ponedjeljak je objasnio kako će ”jače nego dosad odgovoriti na medijski pritisak”.

”Nakon kaznene prijave koju je protiv mene najavila ravnopraviteljica za ravnopravnost spolova odlučio sam otići do ambasade DR Konga u Beogradu kako bi istjerao pravdu do kraja jer je istina jedino oružje koje imam, za razliku od onih koji me progone te na raspolaganju imaju golemu količinu novca, politički utjecaj, medije, pa čak i neke institucije.









Na neviđen medijski pritisak odgovorit ću još jače nego do sad, te podići kaznenu prijavu protiv svih posvajatelja iz DR Konga (nepoznatih počinitelja) zbog sumnje da su na sudovima predavali krivotvorene dokumente o posvajanju”, objavio je na Facebooku.

Najavio je i kazneno prijavljivanje svih sudaca koji su donosili rješenja o posvajanju, kao i protiv pravobraniteljice Ljubičić, a što će raditi u Zambiji, ostaje tek vidjeti.