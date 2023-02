(VIDEO) ‘EUROPU VODE TAKVE NEZNALICE, URNEBESNO!’ Njemačka ministrica napravila gaf, Rusi jedva dočekali: ‘Geniju geometrije, tako će i biti’

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock izazvala je podsmjeh bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva svojom izjavom na Međunarodnoj konferenciji o sigurnosti u Münchenu.

Odgovarajući na pitanje ima li šanse da Ukrajina dugoročno bude sigurna ako bi Vladimir Putin ostao na čelu Rusije, Baerbock je rekla:

“Ako se ne promijeni za 360 stupnjeva, ne!”.

Njezin gaf iskoristio je bivši ruski predsjednik Medvedev te joj se narugao objavom na Twitteru.

“Zabavno je da takve neznalice vode Europu. Baerbock je rekla kako bi bila sretna ako bi Moskva okrenula svoju poziciju za 360 stupnjeva. Dakle, da ostane ista kao sada. Nema sumnje, geniju geometrije, tako će i biti. Držimo se svoje pozicije”, napisao je Medvedev.

It’s real fun that such ignorant people run Europe. Annalena Baerbock has said that she would be happy if Moscow turned its position 360. That is, kept it the same. No doubt, geometry Master😂, that’s how it will be. We’re sticking to our position.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 18, 2023