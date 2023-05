(VIDEO) ERDOGAN NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU! Turski predsjednik snimljen kako dijeli novac na biralištu: Uskoro će se znati je li mu to pomoglo

U Turskoj su danas birališta zatvorena u 17 sati, a uskoro bi se trebalo doznati i tko će biti pobjednik ovih parlamentarnih i predsjedničkih izbora.

Za mjesto prvog čovjeka bore se aktualni predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njegov protukandidat Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan je danas u društvu supruge Emine viđen kako obilazi biračko mjesto na kojem bi trebao glasati.

Na biračko je mjesto stigao u pratnji osiguranja, no nije se libio podijeliti novac djeci koja su u pratnji roditelja stajala ispred biračkog mjesta.

The President of Turkey arrives to vote – and distributes cash to children pic.twitter.com/ET3YCctvR6

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 14, 2023