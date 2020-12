(VIDEO) EKSPLOZIJA U BEOGRADU: Gradom odjekuju sirene! Čini se da ima poginulih!

Autor: Valneo Kosic

Srpski mediji javljaju se oko 9.45 sati u centru Beograda čula jaka eksplozija. Fotografija s mjesta događaja upućivale su na to da je riječ o autobombi. Ipak, do eksplozije navodno nije došlo uslijed postavljanja bombe. Prema izvorima Telegrafa do eksplozije je došlo kada su radnici nosili plinske boce ispred zgrade RTS televizije u Aberdarevoj 1. Kurir javlja kako bi u pitanju mogle biti boce kakve radnici koriste za varenje.

Nažalost, prema prvim informacijama, jedna osoba je poginula, odnosno prevezena je na reanimaciju, a dvije su ozlijeđene. Eksplozija je uznemirila sve građane, a zvukovi sirena pridodaju osjećaju da se dogodilo nešto zaista grozno.

Na mjestu događaja su vatrogasci i Hitna pomoć.