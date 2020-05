(VIDEO) Ekipa ga bodrila u driftanju, a on ih opčinio sljedećim potezom

Na parkiralištu Doma zdravlja u Krapini, mladić je upravljao automobilom bez vozačke dozvole te s 1,48 promila alkohola u organizmu. No, to nije bilo dovoljno frajerski za ekipu koja ga je promatrala sa strane pa je on odlučio kako će, nakon što je sedmi put napravio krug po dvorištu, pokušati driftati, javlja Zagorje International.

Hvata dovoljan zalet, povećava brzinu i ovaj put ne okreće volan već nastavlja ravno. No, desnim kotačima zapinje za rubnjak te proletjevši pokraj ekipice koja ga je bodrila slijeće nizbrdo prema glavnoj cesti, pokosivši stablo koje mu se našlo na putu.

Čuje se udarac i tek onda jedan iz ekipe trči niz nizbrdicu, no na svu sreću mladić je prošao neozlijeđen.