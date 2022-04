(VIDEO) DRAMATIČNO UPOZORENJE STANOVNICIMA OSLOBOĐENOG PODRUČJA: Rusi su tijekom povlačenja posvuda ostavili smrtonosne zamke

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Ukrajinski dužnosnici tvrde da su ruske trupe tijekom povlačenja iz opustošenih ukrajinskih gradova iza sebe ostavile minirane zamke u prtljažnicima automobila, perilicama rublja i ispod tijela. Dužnosnici tvrde da su otkrili mine razasute po gradovima uključujući Kijev i Mariupolj.

“Dok se povlači, rusko vojno osoblje masovno postavlja mine, zabranjene međunarodnim pravom, čak i na prehrambene objekte, privatne stanove i ljudska tijela”, objavili su u svom izvješću.

Prema The New York Timesu, izvan Kijeva, muškarac po imenu Oleg Naumenko ubijen je nakon što je otvorio prtljažnik napuštenog automobila. Lokalne vlasti tvrde da je u njemu bila postavljena zamka s eksplozivom.

Zabranjene od 1997. godine

Protupješačke mine, koje su dizajnirane za ubijanje pojedinaca, zabranjene su sporazumom iz 1997. godine koji je potpisala većina zemalja diljem svijeta.

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Denys Monastyrsky rekao je u intervjuu da su zamke često postavljene na vrata ili perilice pa čak i ispod bolničkih kreveta.

Mines are left behind in Bucha by the Russians. If this chair is lifted, it will explode. #UkraineRussianWar #Ukraine #RussianWarCrimes #StopWarInUkraine pic.twitter.com/uNAUssxnJd — Ana De St Jeor (@AnaDeStJeor) April 8, 2022

Visuals allegedly of a Russian anti-personnel mine in a building in Bucha. Yesterday the remains of a large rocket found with the words painted "FOR OUR CHILDREN" which hits the train station. Russia denies allegations. #Bucha #BuchaMassacre #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/jlZkg2SPsS

— Asia News (@asianewsteam) April 9, 2022

I wasn’t going to show this but feel I have to. Russians booby trapping civilians homes. They pull the pin on grenade, put it in a glass, string it to cabinet so when you open, pulls glass, glass breaks, Kaboom, another innocent dead. Just pure evil. pic.twitter.com/erLCHtJ8rh





— James Vasquez (@jmvasquez1974) April 16, 2022

The Kyiv Oblast Police Chief warns that a number of IEDs and explosive devices have been left behind in formerly occupied areas around the city. pic.twitter.com/QrVCevcm2d





— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 16, 2022