(VIDEO DRAMATIČNO U HONG KONGU: Oko 150 ljudi zbog požara na krovu zgrade Svjetskog trgovinskog centra

Oko 150 ljudi zarobljeno je na krovu zgrade Svjetskog trgovinskog centra u Hong Kongu, nakon što je planuo požar u toj zgradi koja se nalazi u vrlo prometnoj trgovačkoj i poslovnoj četvrti u Causeway Bayu, objavila je policija.

Televizija RTHK navela je policiju koja je rekla da je oko 100 ljudi krenulo iz restorana na krov kada je izbila vatra.

Osmero ljudi je prevezeno u bolnicu, dodala je policija.

Situacija ispred zgrade od 38 katova je pod kontrolom nakon što su vatrogasci ogradili područje.

Preliminarna istraga je pokazala da je požar izbio u sobi s električnim instalacijama na nižem katu odakle se vatra brzo proširila. Lokalne vlasti klasificirale su požar na razinu tri ljestvice od pet razina.

