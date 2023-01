(VIDEO) DRAMA U BRAZILU! Tisuće pristaša Bolsonara upale u Kongres. Policija odgovorila suzavcem, oglasio se predsjednik: Vandalski i fašistički čin

Pristaše bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara probili su sigurnosne barijere koje su postavile oružane snage u nedjelju i dobili pristup zgradi državnog kongresa, Vrhovnom sudu i predsjedničkoj palači Planalto u Brasiliji, prema slikama prikazanim u brazilskim medijima.

Snimke pokazuju ogromne gomile kako hodaju uz rampu koja vodi do zgrade Kongresa, gdje su stigli do Zelene sobe, koja se nalazi ispred donje dvorane Kongresnog doma, rekao je privremeni predsjednik Senata Veneziano Vital do Rogo za CNN Brasil.

Slike s drugih medija pokazale su ih kako ulaze u Vrhovni sud i predsjedničku palaču.





Policija upotrijebila suzavac

Policija je upotrijebila suzavac, ali nije uspjela odbiti prosvjednike, od kojih su neki razbili prozore. Snimke na društvenim mrežama pokazuju kako prosvjednici skidaju policajca s konja i napadaju ga ispred zgrade.

Napadi podsjećaju na upad u američki Kongres

Na televizijskim snimkama vidi se kako prosvjednici razbijaju namještaj unutar Vrhovnog suda i Kongresa, u napadu na institucije koji podsjeća na invaziju pristaša bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na američki Kapitol 6. siječnja 2021.

Ovo se događa otprilike tjedan dana nakon inauguracije predsjednika Luiza Inacia Lule da Silve, čiji se povratak na vlast nakon 12 godina stanke dogodio nakon što je porazio Bolsonara u drugom krugu izbora 30. listopada.









BREAKING 🇧🇷: The Bolsonaristas have now invaded the floor of the Federal Senate. pic.twitter.com/eBR5Dv2XSl — David Adler (@davidrkadler) January 8, 2023









Pristaše Bolsonara – koji je napustio Brazil i trenutno se nalazi u Sjedinjenim Državama – od tada su kampirali u glavnom gradu.

Ministar pravosuđa: Pokušaj nametanja volje silom neće proći

Ministar pravosuđa Flavio Dino ovlastio je oružane snage da postave barijere i čuvaju zgradu Kongresa u subotu zbog stalne prisutnosti pro-Bolsonarovih pristaša.

O novom incidentu se oglasio na Twitteru.

“Ovaj apsurdni pokušaj nametanja volje silom neće proći. U vladi Federalnog distrikta tvrde da će biti pojačanja. A snage kojima raspolažemo su na djelu. Nalazim se u sjedištu Ministarstva pravosuđa”, napisao je.

Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 8, 2023

Lula: Vandalski i fašistički čin

Predsjednik Lula trenutno nije u palači i niti jedan dom Kongresa trenutno ne zasjeda. U televizijskom obraćanju javnosti rekao je da će počinitelji biti pronađeni i kažnjeni te dodao da “nema presedana u povijesti naše zemlje” za scene viđene u Kongresu i na Vrhovnom sudu.

Nasilje je nazvao “vandalskim i fašističkim činom”. Predsjednik Brazila bio je iznimno bijesan kada je kritizirao policiju.

“Nisu ništa poduzeli, samo su pustili prosvjednike unutra”, rekao je.

🚨#BREAKING: Thousands Bolsonaro Supporters are Storming Government Buildings in Brazil 📌#Brasilia | #Brazil Thousands of Supporters of ex-President Jair Bolsonaro and other protesters have broken through multiple barricades and currently taking over the Supreme Federal Court. pic.twitter.com/xS7n1RInhj — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 8, 2023

Predsjednik je naredio nacionalnoj gardi da krene kako bi ponovno uspostavio red u glavnom gradu.

Također je naredio zatvaranje središta Brasilije, uključujući glavnu aveniju gdje se nalaze administrativne i vladine zgrade, na 24 sata.