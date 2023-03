(VIDEO) DRAMA U AVIONU, POLICAJCI UMARŠIRALI S ORUŽJEM: Omamili putnika pištoljem, putnici snimili cijeli događaj

Autor: Dnevno.hr

Putovanja avionom često bude ono najgore u ljudima, a situacija ponekad toliko eskalira da mora intervenirati i policija. Jedan takav slučaj dogodio se u Australiji na letu zrakoplova Jet Stara iz Pertha u Melbourne.

Na društvenim mrežama objavljen je video u kojem se vidi kako je putnik u avionu upucan iz pištolja za omamljivanje pred užasnutom posadom i putnicima.

Riječ je o 30-godišnjem Bolic Bet Malou koji je uhićen u zrakoplovu Jet Stara u Australiji nakon što je izbila svađa oko sjedala koja je potom eskalirala.





Tražili ga da sjedne na dodijeljeno mjesto

Muškarac je u subotu na letu iz Pertha za Melbourne pokušao sjediti sa suprugom i djetetom, iako nije kupio avionsku kartu za to sjedalo.

Iz aviokompanije su objavili kako je kabinsko osoblje navodno više puta tražilo od Maloua da sjedne na svoje dodijeljeno mjesto, ali on je to navodno odbio. Nakon što se svađa zahuktala, dovedeno je pet policajaca koji su u umarširali u avion noseći oružje i naredili Malouu da napusti let nakon što nije slijedio upute osoblja.

Kada je upitao što je pogriješio, policajci su mu rekli: “Ili idete dobrovoljno s nama, ili ćemo vas odvesti.”

Nakon što je borba eskalirala, Malou je omamljen pištoljem, zbog čega je vrištao od bola pred svojom ženom i jednogodišnjim djetetom. Policajci su mu nakon cijelog incidenta stavili lisice i uhitili ga.

Putnik osporio iskaz policije

“Osjećao sam se kao životinja. Pet policijskih i četiri različita pištolja odjednom na čovjeka koji nije učinio ništa loše”, rekao je.

“Bilo je veoma nasilno. Čak sam se i ja tresla”, rekla je druga putnica.









Australska federalna policija je objavila kako je u navedenom slučaju korišteno omamljivanje nakon što je Malou postao verbalno i fizički agresivan, što je dovelo do toga da su tri policajca također povrijeđena.

Njihov iskaz osporio je putnik koji je snimio cijeli incident rekavši da nije bilo znakova da je Malou bio fizički ili verbalno agresivan.