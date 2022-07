(VIDEO) DRAMA NA ŠRI LANKI, PREDSJEDNIK POBJEGAO! Prosvjednici upali u rezidenciju: Kupaju se u njegovom bazenu i valjaju se po krevetu

Prosvjednici na Šri Lanki upali su u službenu rezidenciju predsjednika Gotabaya Rajapakasa zbog teške ekonomske krize. Zauzeli su njegov kompleks, kupaju se u bazenu, valjaju se po njegovom krevetu i kopaju po stvarima.

Snimke okupacije njegove kuće šire se društvenim mrežama.

Kad su prosvjednici nahrupili na ulaz u predsjedničku palaču, stražari zaduženi za nadzor pucali su u zrak kako bi zadržali navalu sve dok Rajapaksa sigurno ne napusti kompleks, rekao je za agenciju AFP visoki izvor u obrani koji je želio ostati anoniman.

“Predsjednik je prepraćen na sigurno”, dodao je izvor. “Još je uvijek predsjednik, štiti ga vojna jedinica”, pojasnio je.

Premijer Ranil Wickremesinghe, koji bi trebao preuzeti predsjedništvo u slučaju Rajapaksine ostavke, sazvao je hitan sastanak vlade kako bi se raspravljalo o “brzom rješenju” političke krize, priopćio je njegov ured.

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM









— Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022