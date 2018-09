(VIDEO) Davor Bernardić rekao da će dati ostavku, ali samo u OVOM slučaju!

Autor: MiMi

U srijedu se ispred sabornice šef SDP-a Davor Bernardić obratio medijima i komentirao katastrofalno stanje u stranci i sve glasanije zahtjeve članstva za njegovom ostavkom.

Najprije se osvrnuo na članove koji ovih dana u sve većem broju napuštaju stranku i dolazak SDP-ove zvijezde Milenke Opačić.

“Onima koji se ne vide u SDP-u, ne dijele naše socijaldemokratske stavove mogu reći da im želim sretan put i puno sreće u životu i nadam se da neće podržavati HDZ kao neki naši disidenti poput Sauche i Ronka”, rekao je, a potom prokomentirao odluku o Klubu SDP-a čiji je predsjednik, prema Berinim riječima, Arsen Bauk.

“Vrlo jasan sam bio, Klub je prvo htio mene za predsjednika, ispoštivali smo to, donijeli odluku, Klub je u međuvremenu promijenio odluku, nije rekao koga želi, Predsjedništvo je donijelo odluku da do daljnjega predsjednik Kluba ostaje Arsen Bauk”, kazao je medijima šef SDP-a.

Govorio je i o sve glasnijim zahtjevima o svojoj smjeni s mjesta šefa nekad najveće oporbene stranke:

“Ja sam spreman za sve. Hoćete izbore? Može? Hoćete ostavku? Može. Hoćete referendum? Može. Sli po statutu! Nemojte cmizdriti, moljakati putem medija da odstupim. To se tako ne radi. Račan se okreće u grobu kada vidi kako neki ruše stranku, neko koji se nazivaju uglednim članovima. Što su drugi članovi onda, neugledni? Ja sam spreman na sve sukladno Statutu, a ne cendranju”, pomalo cendravo je kazao Bero.

Bernardić se osvrnuo i na današnji sukob koji je u sabornici imao s premijerom Andrejem Plenkovićem:

“Čudi me da me to niste pitali. Ono što moram poručiti premijeru, ako je HDZ tako jak, a SDP slab, neka raspiše prijevremene izbore, a ne da kupuje i ucjenjuje po Saboru i kupuje njihove ručice kako bi održao svoju tanku većinu. Ako on vidi sitan SDP, mi vidimo lopovski HDZ. Mi nikada nećemo pljačkati Hrvatsku. Plenković je bio na čelu grupe Borg”, oštro je o premijeru kazao Bero.

“On osobno je opljačkao Hrvatsku?”, pitao ga je Bago.

“Imate transkript s kojim se DORH na žalost nije pozabavio. Kako je to moguće? Božinović i Plenković sudjelovali su u pisanju lex Agrokora kojim su se njima podobni pojedinci obogatili. to je taj krupni kapital o kojem pričam, ti interesi koji žele veliku koaliciju ne bi li se zataškale istrage”, rekao je.

“Nije li vaša dužnost da ih prijavite?”

“Apsolutno, ja o tome stalno progovaram. Ostalo je na DORHU. to nije smiješno, to je ozbiljno pitanje”, ponovio je svoju anti-agrokor mantru predsjednik SDP-a.

O čemu je još govorio možda uskoro bivši šef oporbe, pogledajte u videu: