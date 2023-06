(VIDEO) Dalmatince uznemirila stravična snimka: Kad su vidjeli što galeb radi na njoj, ostali u šoku

Autor: Dnevno.hr

Šokantna i jeziva snimka osvanula je na Facebook stranici Split i okolo Splita.

Iako se ne može utvrditi kada, niti gdje je točno ovaj stravičan prizor snimljen, na snimci je vidljivo kako galeb proždire čitavu vjevericu.

Pa iako se galebovi već odavno ne hrane samo i isključivo nad morem kao nekad prije, sada to zapravo rijetko i rade.





‘Užas, stvarno su postali zvijeri’

Naime, radije biraju smetlišta, kontejnere, a kako se čini, na red su došle i žive vjeverice.

Ljudi su u komentarima redom izražavali nevjericu i zgražanje nad ovim prizorom, a neki su čak osudili onog koji je objavio video jer nije pomogao vjeverici. On je u komentarima kazao kako nije on snimao, već samo objavio te tvrdi kako je prizor doista snimljen u Splitu.

“Užas…stvarno su postali zvijeri…ja sam vidjela kako napada i jede goluba…užas…a ovo …ovo ni u ludilu nisam mogla zamislit….Ode mi romantika iz pisme Moj galebe”, stoji u jednom od komentara.

‘Ti galebi su sve veći i veći’

“Gadljivo, odvratne pernate nakaze”, stoji u drugom, dok je treći zaključio:

“Ovo nije ništa čudno…ti galebi su sve veći i veći…i to je najveći strvinar…ja kazem da je to leteća pantagana…gleda sam kako guta vranu, a ne ovu miću vjevericu….dok nekome ne odnese dite, zapravo dok ne odnese kojeg pekinezera neće se ništa učinit po tom pitanju… ujutro se ne zna jel mrnjauču ili grakču…i nije to galeb s mora nego s karepovca…a ko bi iša na more kad ima kontenjera koliko oće, a i spize bacaju ovi kokošari s prozora im…e moj galebe…gaštrapano.”

Upozoravamo da je video uznemirujuć, a pogledati ga možete u nastavku.