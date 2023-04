(VIDEO) ČUJE SE PALJBA, NA ULICAMA OKLOPNA VOZILA! Počeo puč? Žestok sukob paravojnih odreda i vojske

Pucnjava i eksplozije čuju se u sudanskom glavnom gradu Khartoumu dok borba za vlast između vojske i paravojnih postrojbi eskalira.

Posljednjih dana porasle su napetosti između vlade i moćne paravojske Snaga za brzu potporu (RSF),

Izvješća sugeriraju da je zračna luka u Khartoumu pod kontrolom RSF-a, kao i predsjednička palača te rezidencija zapovjednika vojske. S druge strane, vojska tvrdi da i dalje kontrolira vojne baze i zračne luke.

Reuters javlja da se pucnjava čuje u sjevernom gradu Meroweu.

Sudanske skupine i vladajuća vojna hunta prošli tjedan nisu uspjeli postići dogovor oko prelaska na civilnu vladu

Jedno od pitanja koja koče dogovor je integracija RSF-a s vojskom.

Američki državni tajnik, Antony Blinken, rekao je u subotu da je situacija u Sudanu “krhka”, ali je inzistirao na tome da još uvijek postoji prilika da se dovrši prijelaz na civilnu vladu. Govoreći iz Hanoja, Blinken je rekao da je situacija “krhka” jer neki akteri “možda guraju protiv tog napretka”.

