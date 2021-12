(VIDEO) COLORADO U STRAVIČNOM PLAMENU: Ljudi bježe, uništeno stotine kuća. Prizori su apokaliptični

Stotine kuća uništene su u četvrtak u požarima u Coloradu, na zapadu Sjedinjenih Država koji su zahvatili jaki vjetrovi i najgora suša u povijesti te savezne države, priopćile su vlasti.

Deseci tisuća ljudi su evakuirani, a stotine domova je uništeno jer su se šumski požari proširili američkom državom Colorado.

Požari koji se brzo razvijaju gore u okrugu Boulder, sjeverno od Denvera, a dužnosnici kažu da su smrtni slučajevi i ozljede vjerojatni kako se požari dalje šire.

