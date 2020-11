(VIDEO) CNN-ov NOVINAR PLAČE I JECA PRED KAMEROM: Evo zašto plače zbog Bidenova pobjede!

CNN je izvijestio kako je Joe Biden novi predsjednik SAD-a, a jedan od novinara pritom je zaplakao.

Nakon što je Anderson Cooper pročitao vijest, obznanio ju je i Van Jonesu, a on je emotivno reagirao na rezultate izbora koji su se čekali danima.

“Lakše je biti roditelj jutros. Lakše je biti tata. Lakše je reći svojoj djeci da je karakter bitan. Govoriti istinu je važno. Biti dobra osoba je važno”, govori Van Jones kroz suze.

Today is a good day.

It’s easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.

It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.

Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk

— Van Jones (@VanJones68) November 7, 2020