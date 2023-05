(VIDEO) CIJELI STUDIO PLAČE, LJUDIMA DOSLOVNO TEKU SUZE NIZ OBRAZE! Otac čiju je kći ubio Kosta drhteći šalje poruku: ‘Moja sudbina je teška’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Slobodan Negić, otac jedne od djevojčica koje su stradale u masakru 3. svibnja u u beogradskoj OŠ “Vladislav Ribnikar” je gostujući u televizijskoj emisiji rasplakao voditeljicu i sve koji su tog trenutka bili u studiju.

Nesretni otac okupljenima je rekao kako je njegova sudbina teška, ali će je naučiti kako je njegovo dijete naučilo, piše Nova.rs.

„Pogledaj se Olja, idu ti suze. Moja sudbina je teška, ali ću je nositi mudro, onako kako me je moja Sofija naučila“: Otac ubijene devojčice iz Ribnikara rasplakao sve u studiju https://t.co/gLf9Af0iGF

— nova.rs (@novarsonline) May 21, 2023

“Ja ću je nositi i to baš onako kako me je Sofija tome mudro naučila. Mudrost tog djeteta me naučila da i danas gledam svakoga od vas u oči i da budem zahvalan što mi pružate empatiju”, rekao je nesretni otac rasplakavši sve u studiju.

Nakon što se u emisiju uključila i jedna majka rekavši kako među ljudima više nema empatije, Negić je rekao kako to nije istina.

“Ja sam danas (na sastanku Savjeta roditelja) u očima ljudi vidio iskren strah za sve nas. Kada sam bio na sprovodu svoje kćeri, prilazilo mi je puno ljudi, za mnoge od njih uopće nisam znao tko su. I vidim da tim ljudima nije lako da mi izraze saučešće, ni meni da ga primim, dok u jednom trenutku nisam počeo gledati u oči te ljude i da se svakome, gledajući u oči zahvalim i blago naklonim. Onda su se i ti ljudi počeli osjećati nekako prihvaćenima, kao da se znamo od ranije…”, rekao je Negić koji je u emisiji ispričao i kako je njegova kći Sofija dobila ime.

‘Njeno ime je doista njezina sudbina’

"Moja Sofija je dobila ime tako što smo se Milanka i ja htjeli malo našaliti. Pošto sam ja magistar filozofije, a njeno djevojačko prezime Mudroša, onda smo joj dali ime Sofija", odao je Negić.









Pričao je i kako ga je sudbina i mudrost njegovog djeteta naučila da danas može svakoga pogledati u oči.

“Bilo je situacija u kojima je mama ljuta što je soba stvarno u kaosu i ako bih ja pokušao onda nju zaštititi tako što ću s mamom raspraviti stvar, ja bih u stvari samo doveo do još goreg problema i ostavio, okrenuo se i otišao se baviti nekim svojim stvarima. Sofija je uvijek bila jedino zadovoljna kada bih je ja saslušao, gledao u oči kao odraslu osobu i kada bi vidjela da smo njena mama i ja puni ljubavi, da prevaziđemo te razlike i ta neslaganja. U ovom slučaju mogu reći to je nomen est omen (ime je predznak). Njeno ime je stvarno njena sudbina i mudrost tog djeteta me naučila da i danas gledam svakoga od vas u oči i da budem zahvalan što mi pružate empatiju. Uopće ne mislim da nema empatije među ljudima“, rekao je zahvalivši se svima.

“Moja sudbina je teška, ali ja ću je nositi i to baš onako kako me je Sofija tome mudro naučila”, rekao je na kraju emisije Slobodan Negić.