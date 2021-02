(VIDEO) CIJELA SNIMKA NAPADA ZBOG MASKE NA SUDU! Ispovijest mladića: ‘Mislio sam da ću umrijeti, ljudi su me gledali kao stoku! Pola ih nije nosilo maske’

Autor: N.K

U emisiji Bujica Z1 televizije gostovao je Ante Radan, profesor kineziologije iz Splita kojeg su policijski službenici suda napali pendrekom i suzavcem radi nenošenja maske. U javnom prostoru mladić je gotovo proglašen krivim. Radan između ostalog tvrdi kako nitko na sudu nije nosio masku, ali da su policajci ipak odlučili gnjaviti njega i pritom primijenili prekomjernu silu.

Većina ljudi na sudu nije nosila masku

“Tužan sam i žalostan, a video koji ste pustili u emisiji dovoljno govori sam za sebe,“ rekao je 28-godišnji sportaš kojeg su napali na izlasku iz zgrade Općinskog suda u Splitu: “U tjedan dana bio sam čak tri puta na sudu. Ne zato što sam nešto skrivio, nego sam išao po papire za moju suprugu, koja je Brazilka. Na samome ulazu svaki sam puta imao masku, jer me inače ne bi ni pustili unutra. Svaki sam puta dao i osobnu, pa tako i na dan kada su me napali – 09. veljače. Kada sam obavio svoj posao i preuzeo dokumente, vidio sam da pola ljudi ne nosi masku pa sam onda i ja odlučio da je neću nositi jer mi smeta. Maske mi se gade! Nosim ih samo kada sam ih prisiljen nositi, ali ako ne moram, onda neću. I drugi ljudi su sudom šetali bez maski, pa sam je i ja skinuo…”

Nisam bio agresivan

Na samom izlazu iz suda bila su tri pravosudna policajca i stvarno ne znam koji je koji, svi su mi bili nekako isti – prisjeća se nemilog događaja Ante Radan: “Imaju iste glave i imali su maske, a nos im je bio pokriven… Jedan od njih mi je dobacio; “Šta si ti bez maske, neću te ja drugi put pustiti! Moraš je stavit!” Ja sam mu rekao da ću prije umrijet nego ću je staviti dobrovoljno, ako je baš ne moram staviti. To sam rekao u prolazu… U trenutku kad sam de facto već uhvatio kvaku da izađem sa suda, taj policajac me s leđa napao, povukao me za ruku i počeo me agresivno povlačiti natrag unutra… Refleksno sam ga malo odgurnuo od sebe, jer nisam imao baš nikakav motiv da se s nekim tučem. Samo sam htio izaći iz suda, a on me povlačio natrag… Odjednom su svi skočili na mene, u tom sam trenutku bio i u strahu, a što se dalje dogodilo, vidjeli ste na snimci…”









Predsjednica suda u javnosti unaprijed osudila mladića: “Nisam ulazio u sud, nego izlazio”

Predsjednica Općinskog suda u Splitu, Marina Boko, za Slobodnu Dalmaciju izjavila da je mladić incident izazvao prilikom ulaska u zgradu suda, iako snimka koju je u eter pustila Bujica, sve to demantira i prikazuje Radana kako bez maske na licu, izlazi iz zgrade suda, a jedan ga pravosudni policajac povlači za ruku i onda mu se pridružuju još dvojica, koji ga vuku natrag unutra.

“Jako je tužno da jedna sutkinja daje takve izjave, dok je istraga još u tijeku… Ona je to izjavila dok se još nisu znale sve informacije, a ako su se znale, a ona je to krivo prezentirala, to je onda još i gore! Kako čovjek uopće može imati povjerenje u pravni sustav nakon ovakvog iskustva?! Kako ja sad mogu znati da će se prema meni u budućem postupku odnositi objektivno i kako treba? Puno mi govori kada imamo predsjednicu Općinskog suda koja bez imalo problema kaže da sam ja u krivu, bez da se provela istraga”, zaključuje Radan.









“Mislio sam da ću umrijeti!”

Voditelj je posebno zapazio kako su mnogi ljudi s maskama i bez maski, prolazili pored Ante Radana, koji je ležao na podu splitskog suda, pošprican sprejem, kao da ga uopće ne vide i kao da se ništa ne događa. Jedna službenica suda, bez maske, čak mu je odbila dati čašu vode.

“Ljudi su prolazili i gledali me kao najveću stoku! Gledali su me kao psa, što puno govori o određenim ljudima… Valjda i oni imaju djecu i ne bih htio da im se tako nešto ikada dogodi, ali karma je ozbiljna stvar”, priča Radan.

“Kada su me oborili, izvadili su teleskop i pendrek i počeli su me tuči po koljenima! Dok sam bio na podu i dok su me tukli, poprskali su me suzavcem,” opisao je napad mladić iz Spllita.









“Kada sam rekao da sam sin branitelja i dragovoljca Domovinskog rata, onda je suzavac proradio! Suzavcem su me prskali dobrih desetak sekundi… Dovoljno je da samo stojite pored suzavca, pa vas jako neugodno peku oči, a zamislite da vas netko iz takve blizine prska i praktički vam suzavac polije po očima! U tom sam se trenutku gušio i mislio sam da ću umrijeti… Kada sam bio na podu i nakon što su mi svezali lisice, toliko su ih stegli, da prste uopće nisam osjećao, a oči su me toliko pekle da sam ih htio iskopati”, zaključuje Radan.