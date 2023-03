(VIDEO) ‘ČESTITAMO TI ZAJEDNICU SRPSKIH OPĆINA!’ Poletjeli torta i milkshake, čovjek zatečen: ‘Raduju se oni koji su to prihvatili’

Zamjenik kosovskog premijera Albina Kurtija, zadužen za dijalog s Beogradom nije najbolje prošao jučer u Prištini.

Naime, aktivisti izvanparlamentarne Socijaldemokratske partije Kosova (PDS) gađali su čokoladnom tortom i milkshakeom zamjenika premijera zaduženog za dijalog s Beogradom Besnika Bislimija.

Xhemajl Rexha je na Twitteru objavio video “napada” tortom na kojem se vidi kako aktivisti ispred ulaza u jednu zgradu bacaju na Bislimija komade torte uz povike “čestitamo ti Zajednicu srpskih općina”.

Kosovo deputy PM Besnik Bislimi attacked with cake 🎂 and milkshake by PSD members in protest to Kurti’s government deal with Serbia to form Association for Serb-predominantly municipalities pic.twitter.com/vksEpKNR8c

