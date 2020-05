(VIDEO) ČAČIĆ POSTAO VIRALNI HIT! Županu čekanje teško pada, za to vrijeme možda je na rukama ispisao roman

Autor: Dnevno

Ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak održala je konferenciju za medije na gradilištu u Sv. Iliji, na mjestu gdje će niknuti Osnovna škola “Vladimir Nazor”, a njoj iza leđa, direktno pred kamerom nalazio se varaždinski župan Radimir Čačić. Njegova pojava možda i ne bi bila neobična da on sam nije izvodio grimase, smijao se i gestikulirao.

“Škola je otvorena za sve i svi trebaju ići u školu i to je jasna poruka od samoga početka”, rekla je Divjak i izazvala prvi osmijeh kod Čačića.

Drugi dio izjave kod Čačića je izazvalo odmahivanje glavom, a potom i prevrtanje očima, a Divjak je rekla sljedeće: “Vi još danas ne znate hoće li se škole na Braču otvoriti, ne znate jesu li osnivači osigurali prijevoz za sve učenike sukladno epidemiološkim mjerama”.

Nakon toga ministrica je izgubila pažnju Čačića jer on se poslije samo nervozno vrpoljio, a onda je iz sakoa izvukao kemijsku olovku. I dok je Divjak objašnjavala zašto u škole neće ići sva djeca, a neće jer školske zgrade nisu projektirane da pod ovim epidemiološkim uvjetima dopuste sve učenike u školama. Takva situacija, objasnila je, i u drugim je europskim zemljama, ali Čačića to nije zaintrigiralo, on je, čini se, na svoj dlan pisao roman. Napravio bi pauzu tu i tamo, pročitao napisano, ili što već te nastavio pisati po dlanu.

Nakon toga umirio se, a potom mu je prišla gospođa koja mu je nešto rekla, možda ga je upozorila na ponašanje na kamerama, no on je tada slegnuo ramenima, isplazio se i počeo mahati rukama.

Sljedeći put pak, odmahnuo je rukama kada mu se Divjak po završetku izjave ispričala na čekanju, tom gestom dao je do znanja da mu čekanje nije teško palo, no svim onima prije toga pokazao je upravo suprotno.