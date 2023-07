(VIDEO) Brutalni čečenski vođa sve lošije? Šire se priče da je na rubu smrti: ‘Otkazuju mu organi, sin molio Svevišnjeg’

Nekoliko ukrajinskih medija, uključujući agenciju Unian, izvijestili su o nagađanjima da je čečenski lider Ramzan Kadirov u teškom zdravstvenom stanju i da ga nitko nije vidio nekoliko dana.

Njegovi problemi s jetrom i bubrezima navodno su se pogoršali.

Slični izvještaji o njegovom stanju također su kružili u ožujku. Njegovi čečenski odredi sudjeluju u ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Prema Unianu, spekulacije o Kadirovljevom lošem zdravstvenom stanju pojavile su se na nekoliko pro-ruskih Telegram kanala. Jedan od tih upozorio je na objavu njegovog sina Adama na društvenim mrežama, u kojoj moli “Svevišnjeg” da zaštiti njegovog oca.

Predstavnik čečenske opozicije, poznat pod pseudonimom Abu Saddam Shishani, također je naveo da je, prema nekim informacijama, Kadirov već “na rubu smrti” i da dijaliza kod njega više ne djeluje. On je također kasnije pojasnio da Kadirov nije izgledao dobro kad je održao live kako bi dokazao da je živ i zdrav.

Kadyrov goes live on Instagram to stop the rumors that he’s gravely ill. The funny part is that his message seems to confirm that he doesn’t expect to live long. #Kadyrov #Chechnya #Russia pic.twitter.com/KUNv78VrXW

Kadirov je prije nekoliko mjeseci opovrgnuo nagađanja o svom lošem zdravstvenom stanju. Čečenski vođa tada je rekao da je nepoznati predmet na njegovom prstu, koji je privukao pažnju, zapravo elektronički brojač molitvi.

While the rumours of Ramzan Kadyrov's death are exaggerated, reports he is not well are true.

In a recent video, his hand is bruised from the use of a lure to provide fluids and he wears a hospital tag on his finger.#Kadyrov #Putin #Russia #Ukraine pic.twitter.com/MVNG4hNICO

— Clear Blue (@ClearBlueSee) July 2, 2023