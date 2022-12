(VIDEO) BOŽIĆNA AKCIJA POLICIJE! Održavaju edukacije o štetnosti petardi: ‘Posljedice mogu biti strašne’

Autor: I.G.

U četvrtak je u prostorijama policijskog Informativnog centra za prevenciju u Martićevoj 10 održana konferencija za medije povodom operativne akcije “Mir i dobro”. Provođenje akcije započelo je 12. prosinca 2022. te završava 8. siječnja 2023. godine.

Voditelj Službe temeljne policije Kristijan Suša rekao je kako se akcija tradicionalno provodi od 1993. godine. Cilj akcije je senzibilizacija javnosti o pravilima uporabe pirotehničkih sredstava te smanjenje broja ozljeda uslijed nestručnog, neopreznog i nezakonitog rukovanja pirotehničkim sredstvima u blagdansko vrijeme.

Pirotehnička sredstva kategorije F1, za osobe starije od 14 godina, dozvoljena su tijekom cijele godine. Zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja u prodavaonicama koje imaju odobrenje za prodaju, a uporaba dozvoljene pirotehnike kategorije F2 i F3 moguća je građanima starijim od 18 godina.





“Posljedice korištenja pirotehnike mogu biti ozbiljne i trajne, posebno kod djece. Najčešće su to ozlijede prstiju, šake, ruke, oka te nažalost u nekim slučajevima imaju za posljedicu trajni invaliditet”, istaknuo je Zlatko Sekačić iz Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb.

Sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja od 15. prosinca sve do 1. siječnja, službeno je građanima dozvoljena nabava pirotehničkih sredstava koja su dozvoljena dok je uporaba dozvoljena od 27. prosinca do 1. siječnja 2023. godine.

Voditelj Službe prevencije Policijske uprave zagrebačke Velimir Tišma naglasio je „Pirotehnička sredstva nisu bezopasna“. Mogu uzrokovati požare, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi. Petarde nisu igračke stoga savjetujemo roditeljima da budu odgovorni i da ne poklanjanju djeci nešto od čega bi mogli stradati, da ne podcjenjuju zainteresiranost djece za pirotehnička sredstva i da se suzdrže od uporabe pirotehnike.

Također podsjećamo građane da je od prošle godine zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3. Kazne za građane kreću od 5.000 do 15.000 kuna, a za pravne osobe od 10.000 do čak 30.000 kuna. Na kraju voditelj Tišma je podsjetio građane da kupuju samo dozvoljena sredstva i to od prodavača ovlaštenih od strane MUP-a.

Policija je uputila i savjete građanima:

suzdržite se od uporabe pirotehničkih sredstava

ako ipak koristite pirotehniku, obavezno pročitajte i pridržavajte se uputa proizvođača za sigurno rukovanje

izbjegavajte korištenje pirotehničkih sredstava u zatvorenim prostorima i tamo gdje se okuplja veći broj građana

ne koristite pirotehnička sredstva u prostorima gdje se nalaze eksplozivna i lakozapaljiva sredstva

ne bacajte pirotehnička sredstva ispod ili na vozila, na balkone ili ispod stakla

ne koristite pirotehnička sredstva pod utjecajem alkohola

ne bacajte pirotehnička sredstva u zonama gdje se nalaze kućni ljubimci i druge životinje

ne pokušavajte ponovno aktivirati pirotehničko sredstvo koje je zatajilo.