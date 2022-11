(VIDEO) ‘BORO, OPET NISI PIO LIJEKOVE, OPET ĆE TE VEZATI U STOLICI!’ Letjelo perje u Skupštini Srbije: Vučićev SNS-ovac provocirao i napravio kaos

Autor: L.B.

Na sjednici Skupštine Srbije, nešto prije 17 sati došlo je do svađe i nagurivanja između zastupnika Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) i Narodne stranke.

Naime, šef zastupničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov je na dobacivanja Borislava Novakovića odgovarao s:

“Boro opet nisi pio lijekove”, “Boro opet će te kritizirati u stranci, opet će te vezati u stolici… Samo se smiri i trudi se da izgledaš normalno” i slično.





Samo jedan dobio opomenu

Na reagiranja zastupnika Stefana Jovanovića iz klupe, poručio mu je: “Klimaj glavom, samo nemoj da me dodiruješ, jer onaj tko dodaje vlažne maramice Jeremiću kad se ide u wc, ne želim da me dodiruje“, rekao mu je Jovanov.

Zatim je došlo do koškanja i nagurivanja, a predsjednik Skupštine je ubrzo odredio stanku. Zanimljivo, i pored ružnih riječi s više strana, samo jedan zastupnik je dobio opomenu.

Naime, predsjednik Skupštine je, kada je sjednica nastavljena, zbog narušavanja reda izrekao opomenu Stefanu Jovanoviću, a “ostalima na čast ponašanje kakvo ste pokazali”.

‘Jednostavno, bio sam ljut’

Incident na relaciji Jovanov – Novaković nije prvi, pišu srpski mediji, naime, nedavno je Milenko Jovanov optužio Novakovića na sjednici Skupštine da je „dvoje nevinih ljudi strpao u zatvor“ nakon čega je zamalo došlo do incidenta.

Upitan o tome, Novaković je rekao da tada nije bio indisponiran do kraja…

“Jednostavno, bio sam ljut i kada se nađete u takvim okolnostima, jednostavno se morate braniti. Oni su dobacivali vrlo ružno, i on je u jednom trenutku rekao – ‘dođi ako smiješ’. E, to je trenutak kada morate reagirati, nažalost, primjereno onome što je ulični bonton, ali ako imate ispred sebe osobu koja razumije samo ulični bonton i ako primijetite da će poštovati samo ako stanete ispred njega i jasno mu stavite do znanja da se i tako razgovara, onda morate i tako postupati“, rekao je tada Novaković.









Nedostojni su i funkcije i poverenja glasača koji su ih podržali na izborima! Šta misle ovi Jeremićevi divljaci? Ovo je skupština Srbije, bre, ako im se bije, nek idu u šumu pa nek se tuku izmeđ sebe! https://t.co/qzIK8I7WF1 — Bojana R. Ivanov (@BojanaRIvanov1) November 7, 2022