(VIDEO) ‘BOMBAŠKA CIKLONA’ SAD pogodilo strašno nevrijeme, žena pronađena mrtva u autu. Tisuće ljudi bez struje, snijeg zatrpao gradove

Istočna obala SAD-a prolazi kroz udar mećave kakva regiju pogađa prvi put u četiri godine.

Pet saveznih država proglasilo je izvanredno stanje prije nego što su jaki snijegovi i orkanski vjetrovi zahvatili područje.

Stručnjaci upozoravaju na “povijesne” snježne oborine u nekim dijelovima, a u blizini obale izdana su upozorenja o poplavama. Otkazano je više od 5000 američkih letova. Kako je oluja stigla, više od 116.000 kućanstava diljem Massachusettsa bilo je bez struje.

Prognostičari kažu da postoji šansa da će oluja, poznata kao Nor’easter, prekriti područje Bostona s do 61 cm snijega, piše BBC.

Nor'easter just getting started in Boston.

‘Bombaška ciklona’

Stručnjaci kažu da će oluja proći kroz ‘bombogenezu’, što znači da se očekuje da će se hladniji zrak pomiješati s toplijim morskim, što će dovesti do brzog pada atmosferskog tlaka. Proces dovodi do takozvane ‘bombaške ciklone’.









“Putovanje bi trebalo biti ograničeno samo na hitne slučajeve”, upozorila je Nacionalna meteorološka služba (NWS) u Bostonu. “Ako morate putovati, sa sobom nosite zimski komplet za preživljavanje. Ako zaglavite, ostanite u svom voziliu.”

Snažna oluja počela je zahvaćati obalu zemlje u ranim jutarnjim satima u subotu, a snježne padaline već su prekrile brojne države.

‘Ako ne morate van, ostanite u kući do nedjelje’

Bryce Williams, meteorolog u Bostonu, rekao je za New York Times da će tamo biti najteže do subote navečer prije nego što se uvjeti razbistre tijekom vikenda. “Ako ne morate biti vani, želimo reći: ostanite kod kuće do nedjelje”, rekao je za novine.

Očekuje se da će vjetar ojačati, vjerojatno dostići brzinu na razini uragana, prema NWS-u i Accuweatheru. Širom sjeveroistoka izdano je upozorenje na mećavu, prvi put od 2018. godine.









Četiri guvernera proglasilo izvanredno stanje

Guverneri New Yorka, New Jerseyja, Marylanda, Rhode Islanda i Virginije proglasili su izvanredno stanje, poručivši stanovnicima da se zbog vlastite sigurnosti klone cesta.

75 milijuna ljudi nalazi se na putu oluje, navodi CBS News.

Gradonačelnik New Yorka Eric Adams otkazao je večeru na otvorenom za subotu, kao i termine za cjepivo. Na Floridi se također očekuju neke od najnižih temperatura u posljednjih nekoliko godina, što će dovesti do toga da se iguane – hladnokrvna vrsta guštera – imobiliziraju i padnu s drveća.

It's official. This East Coast storm/nor'easter is a "bomb cyclone." Its pressure tanked 35 mb in 18 hours per @nwswpc… criteria for a meteorological bomb is 24 mb drop in 24 hours.

Details: https://t.co/Owji6geMTR pic.twitter.com/oka2Iz1CIJ — Capital Weather Gang (@capitalweather) January 29, 2022

U New Yorku pronađena mrtva žena

Snažan ledeni vjetar zaustavio je promet i usmrtio vozačicu automobila na sjeveru New Yorka. New York se probudio pod desetak centimetara snijega, a ulicama je fijukao neobično jak vjetar.

Na sjeveru newyorške metropole, na Long Islandu, već je 25 cm snijega. Područne željezničke linije djelomično su prekinute, a jedna je žena pronađena mrtva u svom automobilu, objavila su tamošnja glasila.

Blizzard 2022 From Seaside Park, NJ Winds sustained over 20 mph next to the ocean along N. Ocean Ave. Heavy snow is falling and the winds continue blowing it around. Street signs are wobbling and power has flickered off once, so far!

Meteorolozi najavili polarne temperature

Nacionalna meteorološka služba (NWS) predviđa udare vjetra od 80 do 120 km/h i upozorila je na “gotovo nemoguće uvjete u prometu” na sjeveroistoku SAD-a.

NWS ujedno prognozira polarne temperature u noći sa subote na nedjelju i prekid u opskrbi električne energije, uobičajen svaku zimu kada elektrovodovi pucaju pod naletom vjetra i težinom snijega.

Zbog oluje se izlila voda

Otprilike četiri metra vode izlilo se jutros preko zida u Marshfieldu, Massachusetts, rekao je gradski upravitelj Michael Maresco. “Ne samo da imamo posla sa snijegom, imamo posla s vodom i niskim temperaturama”, rekao je Maresco za CNN.