(VIDEO) BISTE LI PRISTALI NA OVO? Milijarder traži pomoć vlade: Ponudio otok na kojem živi kao jamstvo!

Sir Richard Branson ponudio je svoj privatni otok kao zalog u pokušaju da uvjeri britansku vladu da spasi njegovu zrakoplovnu tvrtku Virgin Atlantic od propasti, piše The Guardian.

Od britanske vlade tražio je pozajmnicu od 500 milijuna funti, ali taj zahtjev je odbijen, a mnogi s gnušanjem odbijali i pomisao da se pomogne ovom milijarderu.

Branson (69) je sedma najbogatija osoba u Velikoj Britaniji s imetkom od oko 4,7 milijarde funti i živi na privatnom otoku Necker u poreznoj oazi na Djevičanskim otocima. U ponedjeljak je obećao da će za otok pokušati prikupiti ‘što je moguće više novca kako bi spasio što je moguće više radnih mjesta’.

Ovo obećanje je objavio nakon što je neuspješno pokušao uvjeriti britansku vladu da pomogne njegovoj aviokompaniji financijskom injekcijom od 500 milijuna funti da prebrodi “razarajući učinak koronavirusa”.

“Realnost ove krize bez presedana je u tome da će mnoge aviokompanije diljem svijeta trebati pomoć vlada, a mnoge su ih već i primile”, napisao je Branson u svojem blogu objavljenom u ponedjeljak. “Učinit ćemo sve da održimo kompaniju – no trebat će nam podrška vlade da to ostvarimo s obzirom na neizvjesnost putovanja u današnje vrijeme i s obzirom na to da ne znamo koliko će još dugo avioni biti prizemljeni.”

Milijarder se suočio s gomilom kritika zbog nastojanja da dobije novac poreznih obveznika, umjesto da iskoristi vlastiti novac kako bi spasio svoju kompaniju. Branson je osnovao Virgin Atlantic 1984. godine te je zadržao 51 posto dionica uz 49 posto koliko je u vlasništvu američke zrakoplovne kompanije Delta.

Bivši britanski ministar financija u sjeni John McDonnell kazao je da je neprihvatljivo da “bogati milijarderi muzu sistem” u vrijeme nacionalne krize.

Bransonova molba za pomoć uslijedila je nakon što je britanska vlada odbila prijedlog Virgin Atlantica za pomoć od 500 milijuna funti. Kako je u petak objavio The Financial Times, vlada je Bransonov prijedlog odbila i predložila mu da ispita druge mogućnosti prije nego posegne za državnim novcem.

Branson je na to odgovorio da je novac molio kao pozajmicu, a ne kao nepovratnu pomoć.

“To bi bilo u obliku komercijalnog kredita – to ne bi bio besplatan novac i aviokompanija bi to vratila.”

Odbacio je ideju da je prije traženja pomoći od vlade trebao posegnuti u svoje golemo bogatstvo.

An open letter to Virgin employees https://t.co/Nv1RLBhp3j pic.twitter.com/Qj16CUT5N0 — Richard Branson (@richardbranson) April 20, 2020

“Vidio sam mnogo komentara o mojem osobnom bogatstvu, no ta je procjena napravljena na temelju vrijednosti Virginovih poslova širom svijeta, a ne na temelju gotovine s nekog računa spremne za podizanje”, kazao je Branson.

Od britanske je vlade molio financijsku pomoć za Virgin Grupu koja se bavi svime i svačim: od aviona preko vlakova pa sve do zdravstvenih klubova i svemirskih brodova i koja upošljava više od 70.000 ljudi.

Njegova molba upućena britanskoj vladi naišla je na veliku osudu javnosti, a mnogi su kritičari isticali kako bogati poduzetnik Velikoj Britaniji već 14 godina nije platio niti funte poreza na osobni dohodak s obzirom da je prijavljen na Djevičanskim otocima.

U ponedjeljak je Branson kazao kako on i njegova supruga Joan nisu otišli iz Velike Britanije zbog poreznih olakšica, već zbog njihove ‘ljubavi prema prelijepim Djevičanskim otocima, pogotovo otoku Necker’.

“S vremenom, ondje smo izgradili dom. Ostatak otoka se iznajmljuje i na njemu radi 175 ljudi. Baš kao i u slučaju druge imovine Virgina, založit ćemo otok kako bismo mogli prikupiti što je moguće više novca i spasiti što je moguće više poslova u Virgin grupi.”