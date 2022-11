(VIDEO) BIDEN POMILOVAO PURICE PA GOVORIO O ‘CRVENOM VALU’ Kakav šaljivdžija: ‘Jedino ako moj pas prolije umak od brusnice po stolu’

Američki predsjednik Joe Biden je u ponedjeljak pomilovao dvije purice iz Sjeverne Karoline, nazvane “Chocolate” i “Chip”, spasivši ih od toga da postanu večera za američki blagdan Dan zahvalnosti.

Ogromne su purice zauzvrat brbotom iskazale svoju zahvalnost u ovogodišnjem tradicionalnom događaju u Bijeloj kući koji izaziva osmijeh.

Biden je, s obzirom na niske temperature u studenom, rekao da nije htio da događaj dugo traje jer “nitko ne voli da im se purica ohladi”.

Glazbeni sastav američke vojske je prije pomilovanja oraspoložio okupljenu publiku izvedbom pjesme Lynyrda Skynyrda “Freebird” (Slobodna ptica). S balkona Bijele kuće iza Bidena, njegov je njemački ovčar “Commander” promatrao događaj i glasno lajao.

“The only red wave this season is going to be if German shepherd Commander knocks over the cranberry sauce on our table,” President Biden said during the annual turkey pardoning today. https://t.co/MFScNG6B4d pic.twitter.com/sRSCk46Ohb

— CNBC (@CNBC) November 21, 2022