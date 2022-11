(VIDEO) BIDEN OPET IZVEO SHOW! Novi gaf američkog predsjednika: Protivnici se slatko smiju

Dok SAD i svijet očekuju konačni rasplet rezultata izbora u toj zemlji koji će usmjeriti daljnji tijek njihove politike i možda otežati rad administraciji Joea Bidena, on i dalje niže gaf za gafom.

Bidenu se tako dogodio novi gaf tijekom obraćanja u srijedu navečer pred novinarima u Bijeloj kući dok je komentirao izbore na polovici svog mandata na kojima je njegova Demokratska stranka prošla prema mnogima bolje nego što se očekivalo.

Spominjući rat u Ukrajini, Joe Bidenu se potkrala greška te je zamijenio gradove Herson i Fallujah u Iraku.

– Bez obzira na to povlače li se Rusi iz Fallujah, rekao je Biden, ali ubrzo je shvatio što je rekao. Trebalo mu je neko vrijeme da se prisjeti da se grad koji je želio spomenuti zove Herson.

Podsjetimo, ruski ministar obrane Sergej Šojgu zapovijedio je u srijedu svojim snagama, suočenim s ukrajinskim napadima u blizini grada Hersona na jugu Ukrajine, da se povuku sa zapadne obale rijeke Dnjepar.

Objava ruskog ministra predstavljala bi jedno od najznačajnijih ruskih povlačenja i potencijalnu prekretnicu u ratu koji traje već gotovo devet mjeseci.

Inače, ovo nije prvi Bidenov gaf te ih je u posljednjih godinu dana imao nekoliko.

Njegovi politički protivnici to koriste i tvrde da nije sposoban za obnašanje svoje dužnosti.

Biden: “Whether or not [the Russians are] pulling back from Fallujah and the, I mean…”









Reporter: “Kherson.”

Biden: “Kherson, the city of Kherson.” pic.twitter.com/v6ee2VJ62g

— RNC Research (@RNCResearch) November 9, 2022