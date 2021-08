(VIDEO) BEZOBRAZLUK? PUNE SLOVENSKU HLADNJAČU JEŽINCIMA! Stotine kašeta: ‘Već danima nam love pred očima’

Autor: N.K

Stanovnici otoka Paga primijetili su proteklih dana kako nepoznate osobe s tri broda izlovljavaju morske ježince i stotine kašeta trpaju u hladnjaču slovenskih registarskih odnosa.

Nepoznati ljudi nisu voljni razgovarati, a mještani su u čudu i nevjerici, piše kalelargainfo.hr.

Oni sumnjaju kako to možda i nisu posve čista posla.

Šime Prtorić, stanovnik Šimunina na Pagu, snimio je ‘lovce’ i pokušao objaviti što se događa kako bi se ovaj izlov zaustavio. Umjesto toga, ‘lovci’ su ga prijavili policiji.

“Policajci su me kontaktirali nakon njihove prijave, ali sam im objasnio da danima gledam kako izlovljavaju ogromne količine ježeva. To stvarno ne može biti normalno, na stotine kašeta ježeva su izvadili. Takvo nešto mora ostaviti negativnog traga, to je devastacija! Policajac mi je rekao da će obavijestiti ribarskog inspektora, a je li netko nešto poduzeo, nemam informaciju”, rekao je Prtorić.

Mještani su u strahu da će se uništiti ekosustav jer su morski ježevi su prirodni čistači mora koji se hrane algama i lešinama. U drugim zemljama su zaštićeni, no u Hrvatskoj to još nije slučaj.