(VIDEO) Beba kit zalutao u rijeku Temzu i nasukao se. Svi su ga spašavali, ali mu život ovisi o koncu!

Mladi kit zalutao je u rijeku Temzu na jugozapadu Londona. Jučer navečer uočili su ga svjedoci, a sada je na veterinarskoj njezi.

Veterinar će sada procijeniti je li dovoljno jak da se pusti natrag u more. Novinar BBC-a, Matt Graveling, rekao je kako život bebe kita još uvijek visi o koncu te kako je ozlijeđen. U pomoć su mu pristigli iz lučke uprave Londona, pomorski ronioci i vatrogasne ekipe, piše BBC.

Update on the #Richmond #Whale.

The RNLI have just left to applause from onlookers as they move the whale to a safer location.

The future of the whale still hangs in the balance. A vet will assess its health. pic.twitter.com/E1kjFcP8KB

— Matt Graveling (@mattgraveling) May 9, 2021