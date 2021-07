(VIDEO) ALJASKA OPET NA MUKAMA: Ovako je izgledao razoran potres 2018. godine koji je bio SLABIJI OD DANAŠNJEG!

Snažan potres jačine 8.2 stupnjeva po Richteru, prema informacijama EMSC-a, pogodio je oko 8.15 sati po našem vremenu Aljasku.

Epicentar se nalazi na dubini od 30 kilimetara, a Pacifički centar potom je izdao upozorenje za tsunami.

Na popularnoj aplikaciji korisnik je prijavio kako se tutnjava poprilično osjetila 421 km sjeveroistočno od epicentra!

“Zaljuljale su se slike i ogledala. Sve se micalo. Sve”, napisao je.

Na Twitteru su uskoro pojavila dramatična snimka stara nekoliko godina, koja je prikazala razoran trenutak potresa koji je Aljasku pogodio 2018. godine! Jačina tadašnjeg potresa iznosila od 7.0 do 7.2 stupnjeva po Richteru (podaci se razlikuju ovisno o izvoru).

“Ovo je najsnažniji potres nakon onog 2018. godine. Aljaska, drži se! Molite za ljude”, napisala je korisnica društvene mreže.

JUST IN – Tsunami alert triggered following the powerful earthquake off the coast of Alaska, the most significant earthquake worldwide since 2018, and strongest in North America since 1965. pic.twitter.com/oXrvU771dQ









— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 29, 2021