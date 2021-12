(VIDEO) ALBANCI ‘VATRENO’ DOČEKLI VUČIĆA! Upaljačima napali srpsku svetinju: ‘Ni zastavu ne znate zapaliti’

Više stotina ljudi prosvjedovalo je danas u Tirani povodom dolaska srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Prosvjed je organiziran od strane oporbene Demokratske stranke bivšeg premijera Salija Berishe.

Kako javljaju regionalni mediji, prosvjednici se žestoko protive inicijativi Otvoreni Balkan, a zbog nereda će sastanak biti premještan u Elbasan.

Premijer Edi Rama rekao je kako je policija tijekom njegova posjeta u Beogradu uhitila one koji su palili albanske zastave.

Kako javlja srbijanski Blic, u centru Tirane prisutne su jake policijske snage, ali to nije spriječilo sudionike prosvjeda za zapale jednu od zastava Srbije koje su izvješene u znak dobrodošlice Vučiću.

Srbijanski mediji također javljaju da je jedan dječak je pao s bandere u pokušaju da sruši zastavu.

Vučić u Tirani boravi u ponedjeljak i utorak, a tijekom svog posjeta će s premijerima Albanije i Sjeverne Makedonije, Edijem Ramom i Zoranom Zaevom, sudjelovati na sastanku inicijative “Otvoreni Balkan”. Kako javlja Nova.rs, tijekom sastanka je predviđeno potpisivanje ukupno šest sporazuma, među kojima je i Sporazum o uvjetima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu.

Ovoj se inicijativi dosta ljudi u Albaniji protivi, a najglasniji među njima je bivši premijer Berisha koji tvrdi da je ulazak u “Otvoreni Balkan” zapravo “antialbanski scenarij.”

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana.

Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and “#OpenBalkan” pic.twitter.com/I74zATfLhF









— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 20, 2021