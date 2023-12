Vide ga kao Miloševića, a daju mu glasove: Srbi kukaju zbog vođe, Hrvat im rekao gorku istinu

Dok su Hrvati slavili Božić u toplini svojega doma uz najmilije, Srbija je gorjela – u doslovnom i prenesenom smislu. Prosvjedi koji su preplavili Beograd bili su žestoki. U ponedjeljak u 11 sati studenti su se okupili u Birčaninovoj ulici, ispred Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, od kojeg su tražili da omogući provjeru biračkog popisa. Nakon toga su blokirali dvije prometnice – Birčaninovu ulicu i Ulicu kneza Miloša. Kasnije su se pomaknuli na još prometnije križanje, Ulice kneza Miloša i Nemanjine, pred zgradu vlade Srbije.

Uhićeni su brojni studenti. Koalicija Srbija protiv nasilja od 18 sati održala je novi prosvjed. Novi prosvjed bio je znatno mirniji. Prosvjednici su pored sjedištem policije zahtijevali informacije o jučer uhićenima, ali nisu ih dobili. Novo okupljanje najavljeno je za danas. Profesori i analitičari za srpski Nova.rs komentirali su vladavinu i djelovanje Aleksandra Vučića koje su uspoređivali s osuđenim ratnim zločincem i srpskim vladarem iz devedesetih Slobodanom Miloševićem.

“Modus operandi dosta je sličan onome što smo vidjeli u vrijeme Miloševića. Iskustvo nam pokazuje da svi autoritarni lideri postupaju slično jer imaju ograničene mogućnosti. Ako želite srušiti demokraciju i uvesti osobnu vlast u nekoj zemlji, znate kako se to radi i nema puno opcija – morate plašiti ljude, koristiti propagandu, širiti strah i ne smijete dopustiti niti jedan poraz. To mora biti potpuno zatvoren sustav gdje vas i najmanji poraz može ugroziti. Zato svaka razina vlasti mora biti u njegovim rukama, a pogotovo ne smije dopustiti da se kapital izgubi”, objašnjava u razgovoru za Nova.rs Dragan Popović, direktor Centra za praktične politike.

Usavršio tehnike krađe glasova

Bojan Pajtić, profesor na novosadskom Pravnom fakultetu i jedan od aktivnih sudionika i organizatora prosvjeda 90-ih, smatra da je Vučić verzija Miloševića koji je, kako kaže, usavršio tehnike krađe glasova i glasača.

“U vrijeme Miloševića je bilo krađe glasova kao i danas, ali nije bilo migracije birača i nije bilo takvih zlouporaba da se na izborima glasa dva puta. To je nova metoda, uz ‘bugarski voz’ dobili smo i ‘bosanski autobus’ i to je izazvalo šok među međunarodnim promatračima, jer ovako nešto nije viđeno u Europi’, tvrdi Pajtić iako treba istaknuti kako Srbi dolaze glasovati iz Srbije ili Bosne i Hercegovine što se nekoliko puta promatralo i u vidu raznih makinacija poput glasovanja dva puta i slično.

Ovaj profesor dodaje da je identična policijska represija nad građanima bila i za vrijeme Miloševića, kao i retorika u kojoj Vučić, baš kao i bivši predsjednik SR Jugoslavije, tvrdi da oni ne ruše njega nego državu.

Milošević ‘zadržao dio legaliteta’

"Milošević je barem zadržao određeni oblik legaliteta i ovdje više nema pokušaja lažiranja legaliteta." Riječ je o sili u kombinaciji s marketingom gdje Aleksandar Vučić izjednačava sebe s cijelom državom i dobrobit svoje stranke izjednačava s dobrobiti Srbije.









Prema Popovićevim riječima, otvorena izborna krađa koja se brani policijskom represijom logična je stvar u sustavima kakav je Srbijom vladao devedesetih i koji vlada danas.

“Da bi se građani bojali, mora im se prijetiti velikom silom. Nema tu puno dileme – Vučić se služi Miloševićevim metodama. On je iz tog političkog miljea iz devedesetih, ali je u međuvremenu prošlo dosta vremena – nešto smo mi zaboravili, a on nešto naučio”, objašnjava.

Nisu bili niti slobodni niti pošteni

No, na koncu treba istaknuti činjenicu kako je potpuno jasno kako većina Srbije podržava Vučića, kao i njegovu novotvorevinu ‘Srpski svet’ koja je samo nastavak na ideologiju Velike Srbije i Srbi svi i svuda.

To je odmah nakon izbora na kojima je Vučićeva stranka izdominirala prokomentirao hrvatski analitičar i komentator Davor Gjenero:

“Izborni rezultat za mene nije iznenađenje. Jasno je da izbori nisu bili niti slobodni niti pošteni, ali to ne znači da oni glavninom ne održavaju stvarno stanje u društvenoj i političkoj areni Srbije. Srbija je danas takvo društvo koje je sklono autoritarnim i totalitarnim porecima, koje nije sklono europskoj integraciji, koje je fascinirano Putinovom političkom moći, koje je povučeno u taj autoritarni sindrom. U takvim uvjetima je bilo jasno da će Vučić pobijediti, a ono što se govori o nekakvim iznenađenjima opet nisu iznenađenja”, smatra Gjenero. Objasnio je da je to pobjeda takozvanog ‘Srpskog sveta’.

Hrvatski analitičar rekao gorku istinu

Dao je i svoj stav o dovođenju birača iz Republike Srpske u BiH, ali i iz Kosova. Analitičar smatra kako je to jasna poruka Vučićevih daljnjih planova.

“Jedan od elemenata koji se s pravom tumači kao dokaz da izbori nisu bili pošteni je masovno dovlačenje birača iz entiteta sa srpskom većinom u BiH. Čini mi se da se krivo tumači, prvi razlog nije bio nadomještanje manjka biračkog tijela, nego da se pokaže da su Srbi u BiH u Dodikovom entitetu dio političkog tijela Srbije i da se ponašaju i glasaju jednako. Od tuda pojavljivanje Dodika u izbornom štabu u vrijeme pobjede. Istu ulogu ima i dovođenje sa sjevera Kosova, ali i pojavljivanje čovjeka koji ima veto moć i gospodari procedurom u Crnoj Gori, izvjesnog Mandića tamošnjeg predsjednika skupštine na tu proslavu. Time je Vučić simbolički rekao da je ovim izborima definitivno pobijedio koncept ‘Srpskoga sveta’. To što će Srbija biti drugačija, nije samo to što on sada ima snažniju vlast, nego prije svega to da će potpuno nesputano provoditi politiku Srpskog sveta”, zaključio je Gjenero.