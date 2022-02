VICEGUVERNERKA HNB-a O NOVOM NATJEČAJU: ‘Legitimno je da kad imate društvo dizajnera, oni zastupaju interes te skupine’

Autor: Dnevno

Viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir-Bajo održala je konferenciju za medije na temu odluke Komisije za novac o raspisivanju novog otvorenog natječaja za odabir prijedloga likovnog rješenja naličja nacionalne strane Republike Hrvatske s motivom životinje kune na apoenu od 1 eura.

“Pisane izjave autora bilo je pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pisalo je kako je to njihova originalna intelektualna tvorevina. Izražavam žaljenje što je ovo sve bacilo sjenu na proces i na radove troje drugih mladih autora. Htjela bih zahvaliti hrvatskoj javnosti što je pravovremeno reagirala jer je sada lakše ispraviti nepravilnosti. Ovaj novi natječaj neće remetiti niti usporiti izradu kovanica”, poručila je Jakir-Bajo.

“Prvo je pitanje bilo hoće li natječaj biti otvoren za sve građane ili samo dizajnere. Legitimno je da kad imate društvo dizajnera, oni će zastupati interes te skupine. No mi želimo kovanicu predstaviti široj javnosti pa će zato natječaj opet biti otvoren za sve. Imat ćemo stručnu komisiju, o tome još raspravljamo, bit će to stručno tijelo od povjesničara umjetnosti, numizmatičara… Sada tražimo idejno i izvedbeno rješenje jer moramo ubrzati dio procesa. Sada imamo tri dizajna koji su standardizirani pa će se i to morati zadovoljiti”, naglasila je.

Još uvijek se ne zna kako će izgledati sastav nove komisije, a u natječaj će biti uključeni novi kontrolni mehanizmi.

“Sud je jedini meritoran za utvrđivanje povrede autorskih prava i to u dugotrajnom procesu s velikim brojem vještaka”, kazala je.

“Ne uzimajući u obzir druge aspekte, mi nismo utvrdili da je došlo do odstupanja. Moramo biti iskreni. Kada pogledate druge dizajne nitko ne može osporiti da je to kvalitetan dizajn mladih autora koje bismo ovih dana trebali promovirati”, zaključila je viceguvernerka Hrvatske narodne banke.