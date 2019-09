‘VI STE PAVELIĆEVI SLJEDBENICI!’ Srpski ministar zahtjeva ispriku Hrvatske zbog blokade vojnika na granici

Autor: Dnevno

Zabrana ulaska jedanaestorici srpskih vojnika u Hrvatsku izazvala je provalu najoštrijih i nediplomatskih reakcija Ministarstva obrane Srbije i tamošnjeg ministra obrane Aleksandra Vulina, javlja Jutarnji list.

“Tražimo ispriku zbog sramotnog postupanja vlasti Republike Hrvatske. Ministarstvo obrane iskazuje svoje ogorčenje sramotnim postupanjem organa Republike Hrvatske. Zabraniti odlazak na spomen pobijenim jasenovačkim mučenicima znači da se žrtve ne poštuju, a njihova tragedija vrijeđa i sakriva. Danas je Republika Hrvatska osramotila sebe i povrijedila sjećanje na ustaške žrtve. Spriječiti iskazivanje poštovanja poklanoj jasenovačkoj djeci znači stati na stranu njihovih ubojica”, navodi službeno priopćenje Ministarstva obrane Srbije.

Navode da su “kao i prethodnih godina, časnici, dočasnici, kadeti i učenici krenuli na obilježavanje Dana jasenovačkih novomučenika” te da je njihov dolazak na vrijeme i po uobičajenoj proceduri prijavljen. Tvrde da su oni službeno pozvani od strane Episkopa pakračko-slavonskog Jovana Ćulibrka te da je Hrvatska “kršeći sva moralna i zakonska načela spriječila da službena delegacija Vojske Srbije iskaže svoje poštovanje pobijenim jasenovačkim mučenicima. Za takvo nasilje ne postoji opravdanje ni obrazloženje”, priopćili su.

Također, tvrde kako je delegacija putovala u civilnoj odjeći te da im je na granici neslužbeno rečeno da nemaju suglasnost MORH-a da u Hrvatsku unesu vojne odore. “Delegacija Ministarstva obrane i Vojske Srbije je zatražila odobrenje ulaska u Hrvatsku bez odora, no pripadnik granične policije odgovorio je da danas neće ući. Nakon toga, nije im dozvoljen ulazak, izdane su im odbijenice, koje su članovi delegacije odbili potpisati. Službeni razlog odbijanja je taj da „nema odgovarajuće dokumentacije kojom bi se opravdala svrha i uvjet boravka.”

Srpski ministar obrane Aleksandar Vulin komentirao je cijelu situaciju na sebi svojstven način. “Pavelićevi sljedbenici ne žele da se Srbi sjećaju i učinit će apsolutno sve da spriječe da se Srbi okupe čak i oko sjena Jasenovačkih mučenika. Hrvatska država bi se za ovo morala ispričati. Hrvatska država bi morala reći da ona s ovim nema ništa, i ako ima nešto s tim, da objasni kako je moguće da sprječavaju ljude da odlaze na jasenovačke grobove. Bi li ovo učinila bilo koja druga zemlja u Europi? Koja bi to zemlja na svijetu zabranila, recimo Židovima, da odu do Auschwitza? Koja bi to zemlja na svijetu učinila ako nije sljedbenica fašističke Pavelićeve ideologije?, naglasio je Vulin.