‘VI STE ISPALI BUDALE, KOME TE PRIČE PRODAJETE?’ Vučiću puna usta Hrvatske na televiziji: ‘Neće biti da su se baš toliko zabrinuli za Srbiju’

Autor: I.G.

Večeras je srpski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao na prorežimskoj televiziji Happy TV. Njegovo pojavljivanje uslijedilo je manje od sat vremena nakon što su deseci tisuća ljudi prosvjedovali u centru Beograda zbog nedavnih masakra u kojima je život izgubilo 17 ljudi. Prosvjednici su iznijeli niz zahtjeva upućenih vladi Republike Srbije.

Prvo je Vučić komentirao prosvjede koji su se održali danas u Beogradu i drugim gradovima. Prije njegovog obraćanja, emitirana je izjava jednog prosvjednika koji je pozivao na nasilje prema vladajućima, uključujući i samog Vučića.

“Danas sam naravno zamolio, istinski i iskreno, kao predsjednik Srbije a ne predsjednik SNS-a, da ne organiziraju ovako nešto. Ne zato što sam bio uplašen ili ugrožen, nego jer sam smatrao da je to jako loše za zemlju. Zloupotrebljavaju se osjećaji ljudi”, rekao je Vučić.





“Očekivao sam da danas ponude neke mjere. Hoćemo policajce ili ne? Hoćemo psihologe ili ne? O svemu možemo razgovarati.. .a na kraju od svih prijedloga se svelo na suhu politiku. Nijedan prijedlog osim ukinite Happy i Pink i podnesite ostavke”, rekao je srpski predsjednik.

Komentirao je i kritički usmjerene članke objavljene u hrvatskim medijima nakon dva masakra i Vučićevih dramatičnih presica, pa tako i Indexovu analizu pod naslovom “Ubojica Srbije”. Tvrdi da je to sve “koordinirano” i da iza svega stoji isti čovjek. Ustvrdio je i da je na današnjem prosvjedu bilo “maksimalno 9000 ljudi”.

“Nisam ispao budala jer sam komentirao neku majicu. Vi ste ispali budale. Kome te priče prodajete? Znate kako djeca to rade da bi podržavali Hitlera: E moj deda je upravo napunio 88”, rekao je reagirajući da današnji Indexov članak.

‘To me dodatno motivira’

“Zašto je Vučić prva vijest u Hrvatskoj cijeli dan? Evo vi recite, da ne moram ja. Neće biti da su se baš toliko zabrinuli za sudbinu Srbije. Ja nemam ništa protiv toga i to me dodatno motivira”, rekao je srpski predsjednik.

“Pozvali su na prosvjed protiv nasilja, a spominju puške i ubijanje. Za organizatora su pozvali čovjeka koji je rekao da će moj brat i sin da završe u šahtu kao Gadafi. Na sve to moj odgovor je da ću da uradim sve što mogu da poduzmemo mere za bolju budućnost naše djecu. Uzeli smo danas već dosta oružja, uvest ćemo još policajaca, psihologa i pedagoga, na tome želim da radim. Ja sam i danas bio na poslu kad su prijetili skidanjem glava”, rekao je Vučić o današnjem prosvjedu.

“Kampanja neistina je krenula istog časa, kad su bili svi još u šoku. Ja onda izađem na konferenciju za novinare jer ne želim bježati. I kad demantiram te laži, nisam rekao stvarnu cifru, stvarne plaće roditelje tog dječaka, nego puno manju, onda kažu da iznosim privatne podatke”, rekao je Vučić.









U emisiji je prikazan video koji je objavljen na jednom YouTube kanalu, a tvrdi se da ga je pratio dječak koji je kasnije postao ubojica u beogradskoj školi. U tom videu, jedan influencer je simulirao scenu likvidacije osobe snajperom. Važno je napomenuti da na početku videa stoji napomena da nema veze sa stvarnim događajima.

Neki srpski mediji su, potaknuti izjavom Vučića, danas objavili da su upravo taj video i taj tiktoker bili inspiracija za ubojstvo u beogradskoj školi.

Nakon emitiranja videa, Vučić je izjavio: “Dječak je pratio ovog momka. To je utvrđeno. Oni su uklonili te stvari s interneta nakon nekog vremena, ali policija i BIA su to pronašli. Teško je pronaći izravnu vezu, ali to je ono što je dječak ubojica gledao.”









‘Djeca igraju čudne igrice’

“Djeca prate društvene mreže i gledaju to. Djeca igraju čudne igrice i na Youtubeu imaju ovakve stvari i na drugim mrežama. Oni kažu da to promovira nasilje, ali sve promovira nasilje. I filmovi promoviraju nasilje, Al Pacinovi filmovi promoviraju nasilje… Moje pitanje je – a šta da radimo? Nemoguće je da to bude drugačije”.

Voditelj mu je rekao kako “kao da je netko htio napraviti paniku u Srbiju”, pa je tako uspio povezati tekst objavljen u New York Timesu o Vučićevim vezama s mafijašima s pokoljima u Beogradu i Mladenovcu.

“Ja ne volim takvo povezivanje. Ali ne isključujem tu mogućnost”, rekao je na to Vučić, pa dodao kako “očekuje velike probleme oko Kosova i Metohije krajem mjeseca”.

“Besmisleni tekst u New York Timesu je naručen prije pet mjeseci”, ustvrdio je Vučić, kazavši kako se radi o “lažima koje su već ovdje objavljivali da bi sakrili svoju povezanost s Belivukom”. “To je poruka ‘CIA te sprema, CIA te gleda”, nisam uplašen budalaštinama koje ste ispisali”, rekao je Vučić.

“Borit ću se za našu zemlju, a vi nastavite da lažete. Kažu Vučić išao pa se tukao na stadionu. Kada je moj dobar drug ubijen, okrenuo sam se učenju i školi, ali pre toga nisam bio dobar primer deteta, to nije tajna. U jednoj regionalnoj zemlji su mi rekli da imaju dosije, a ja sam im rekao molim vas objavite. Privodili me zbog tuča po stadionu, ništa strašno”, reka je srpski predsjednik.

Dodao je da je sada vrijeme da se Srbija uzdigne i da pamti djecu koja su ubijena, a ne monstrume koji su počinili dva zločina. Rekao je da Srbi nikada neće oprostiti, a oni koji su počinili dobit će zasluženo mjesto tamo gde zaslužuju do kraja života.

“Te dve tragedije sjećat ćemo se i za godinu i za dvije… Ovo je najteže razdoblje koje je naš narod teško podnio, pali smo, ali ćemo se podići. Amerika 11. rujna kada je bila udarena uz sve propuste službi promijenila je način života, bili su ujedinjeni. Nitko nije optužio Busha, digli su se i pobijedili Islamsku državu. Isto tako i u Australiji, Norveška također… Mi smo emotivan narod i ovo nas je teško pogodilo, ali moramo se podići, ovo je tek poluvrijeme. Moramo se vratiti i baviti ekonomijom, radom i napretkom. Moramo zapamtiti stradalu djecu, a ne djecu monstrume”, kazao je Vučić.