VETERINAR IZNIO JEZIVO SVJEDOČANSTVO! Nastavlja se suđenje Hrvatu Ivanu iz EU parlamenta: ‘Dan danas ne znam što je s tim psom tada bilo’

Autor: I.G.

Ponovljeno suđenje bjeguncu s tjeralice zaposlenom u Europskom parlamentu, Ivoru Ivaniševiću (47), nastavljeno je danas na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Ivanišević se suočava s optužbom za seksualno zlostavljanje jednog od svoja dva pasa te sudjelovanje u virtualnoj razmjeni zoofilskih sklonosti s istomišljenicima. Na suđenju su danas svjedočila dvojica doktora veterinarske medicine.

Branimir Rebselj i Aleksandar Stojanovski svjedočili su o vremenskom periodu kada su liječili pse Ivaniševića. Taj period je ostao snažno urezan u njihovom sjećanju. Kao i obično, svako ispitivanje svjedoka započinje pitanjem raspravnog suca je li možda u srodstvu s okrivljenim.

“Naravno da nisam u srodstvu s okrivljenikom”, odgovorio je Branimir Rebselj sutkinji koja je zatražila pojašnjenje i pitala ga poznaje li optuženog. Rebselj je odgovorio: “Ne poznajem optuženika, nismo u rodu, ali sam o događaju saznao iz medija.” Rebselj je radio u ambulanti Plavi križ od 2009. do 2010. godine te u ambulanti Dia-vet do početka 2013. godine, što je bio relevantan period u ovom slučaju.





‘Moguće da je okidač bio stres’

Na pitanje Ivaniševićeva odvjetnika Ivana Oreškovića je li liječio optuženikovu kuju, rodezijskog goniča Xai Xai Kim, svjedok je objasnio da se ne sjeća vlasnika jer je to bilo davno, ali se sjetio psa te pasmine koji je imao probleme s kožom. Orešković je tada predao spis i svjedoku dao na uvid preslike medicinske dokumentacije iz ambulante Dia-vet, u kojoj je Rebselj radio.

“Modrice je teško vidjeti, pas je smeđe boje. I dan danas ne znam što je s tim psom tada bilo. Je li to na koži moglo biti od stresa? Teoretski je moguće da je okidač bio stres, kao i kod ljudi. Što se tiče alergija, problem je tad bio način testiranja. Dijagnoza koja je tada postavljena oko alergije iz današnje perspektive je upitna. Stanje s tom dlakom se tijekom liječenja popravilo, ali pas nije bio liječen protiv alergije”, kazao je još Rebselj.

Drugi doktor veterinarske medicine Aleksandar Stojanovski iz ambulante Kastor i Dar, koji je prvi u Jugoslaviji imao rodezijske goniče, o Ivaniševićevim psima je brinuo od njihove rane mladosti.

“U ambulantu su oba psa dovožena kao štenci i mislim da je jedan bio alergičan. Psi nisu pokazivali strah od vlasnika, a po psu je to vidljivo ako se boji, reži, zavlači, hoće ugristi… No, kod tih pasa to nije bio slučaj. Bili su dobro odgojeni. Kad se psa odvaja od vlasnika i odvozi u azil, za njega je to veliki stres. Moj pas bi krepao od tuge. Inače, poznato mi je da je u tom leglu bilo još problema s alergijama na koži. Bila je to alergija nepoznatog porijekla. Nije to bio neurodermitis te sam toj kuji bio prepisao kortikosteroid”, zaključio je veterinar Stojanovski, koji također tijekom perioda liječenja na psu nije primijetio znakove zlostavljanja.

Mučio pse i slao njihove slike

Ivor Ivanišević je uhićen nakon intenzivnog rada Ravnateljstva policije u srpnju 2015. godine na hvatanju internetskih predatora koji su seksualno iskorištavali djecu, . Istražitelji su se infiltrirali u forume na kojima se preko TOR mreže razmjenjivala dječja pornografija, iskustva i načini iskorištavanja djece.

Jedna od IP adresa s koje su dolazili podaci, uključujući i eksplicitne fotografije životinja, povezana je s tvrtkom registriranom u zagrebačkoj Knežiji, koja je pripadala Ivaniševiću. Policija je odmah upala u njegov stan, ali je poduzetnik bio u Belgiji sve do 22. rujna, kada je uhićen. Tijekom pretresa stana, policija je pronašla dva izmučena psa pasmine Rhodesian Ridgeback (rodezijski gonič). Ženka po imenu Xai Xai Kim, koja je okoćena 2008., imala je ozbiljne ozljede na stidnici, dok je mužjak po imenu Irungu Ayaba, okoćen 2013., također bio u lošem stanju.









Osim pasa rodezijske pasmine, oduzeto je i 111 DVD-a i CD-a, računalo, dva mobitela te memorijske kartice. Detaljnim pregledom materijala, sumnja se da je Ivanišević koristio najmanje pet različitih e-mail adresa poput “mikabsex”, “zg-seks-sad”, “svrco”, “club”, ali i adrese s njegovim punim imenom, prezimenom i poslovnim e-mailom tvrtke. Pronađeni su gnjusni razgovori na hrvatskom i engleskom jeziku, uključujući najmanje 34 razmjene poruka, u kojima je Ivanišević slao fotografije pasa u seksualnom kontekstu s nepoznatim muškarcima. Fotografije su bile usredotočene na spolne organe pasa, a Ivaniševiću su bile važne i igračke namijenjene za takve svrhe te sadomazohistički odnosi sa psima, piše Jutarnji list.