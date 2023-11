Vesna Pusić kod Stankovića: ‘Hrvatska se prekalkulirala’

Autor: Dnevno.hr

Gostujući u emisiji Aleksandra Stankovića ‘Nedjeljom u 2’, bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić kazala je da se “dosadašnji svjetski poredak polako urušava”.

Pusić je također rekla i kako postoje dvije velike sile – SAD i Kine, dok je za Rusiju ocijenila da je danas “u poziciji neke vrste kineskog vazala”. Za izraelsko-palestinske odnose kazala je među ostalim da su “jedna spirala nesreće, propuštenih prilika, iznevjerenih dogovora i loših politika”.





Na samom početku emisije, Pusić je kazala da je u mirovini, ali vrlo dinamičnoj jer surađuje s nekim institutima i sudjeluje u raspravama. Prednost je, kako kaže, da sve to može raditi vrlo analitički, a da pri tome ne treba voditi računa kako će njezine aktivnosti utjecati na npr. stranku ili birače.

Oksidentalizam

Pusić je komentirala izjave o tome da se bipolarna struktura svijeta mijenja, da SAD više nije toliko jak kao nekada te da osim dviju velikih strana kao jaki pojavili su se Kina, Indija, arapski svijet.

“Slažem se da se svijet dramatično promijenio. Ono što smo zvali svjetski poredak polako se urušava, ne postoji više. Postoje još uvijek dvije velike sile, a to su SAD i Kina. Rusija je danas u poziciji neke vrste vazala kineskog. A postoji i ostatak svijeta”, kazala je Pusić.

Pozvala se na izjavu bivšeg francuskog premijera Dominiquea de Villepina i njegov termin oksidentalizam. Kaže da je to uvjerenje da Zapad na neki način može još uvijek vladati svijetom i u najmanju ruku ne uzimati na istoj razini u obzir ono što misli ostatak svijeta.

“Pogreška je naša, koji pripadamo Zapadu, da pokušavamo na neki način vratiti taj stari model koji nam je poznat u kojem se osjećamo nekako sigurno i u kojemu se znamo orijentirati”, izjavila je i dodala kako smatra da većina svijeta ne zna kako reagirati na brojne sukobe.









‘Spirala nesreće’

Izraelsko-palestinski odnosi su, kaže Pusić, jedna spirala nesreće, propuštenih prilika, iznevjerenih dogovora i loših politika, koji su na kraju doveli do sadašnjeg stanja. Reakcija Izraela na Hamasov brutalan napad, kaže, bila je početak bombardiranja Gaze s obzrazloženjem da je to način da se uništi Hamas.

“Kao netko tko apsolutno podržava pravo Izraela da postoji, da funkcionira i da ima priliku živjeti kao normalna država, smatram da je to što u ovom času radi Netanyahuova vlada također zločin. To je nešto što je i iz pozicije Izraela jedna krajnje destruktivna politika. To Hamas neće uništiti. Hamas ne mari mnogo za Palestince”, kazala je Pusić i istaknula kako su očito glavne vođe u inozemstvu, a ne na mjestu sukoba.

‘Izraelska politika je pogubna’

Pusić smatra i da će brojna ubojstva u Gazi samo osnažiti terorizam i učiniti Izrael mnogo nesigurnijom državom nego što je to do sada bio.

“Činjenica da ste protiv politike jedne vlasti ne znači da ste protiv te države”, izjavila je Pusić.









“Ja sam puno puta bila protiv politike vlasti u Hrvatskoj, a sebe smatram velikim patriotom. Uvijek sam bila na strani Hrvatske, ali ne na strani svih vlasti u Hrvatskoj. Dapače, bila sam u većini slučajeva vrlo kritična prema vlastima”

Trenutačna izraelska politika ima mnogo kritičara i neprijatelja i u samom Izraelu, tvrdi Pusić. Smatra da je takva politika pogubna.

Govoreći o glasanju Hrvatske protiv rezolucije UN-a kazala je kako ne misli da je Hrvatska za to da se u Gazi ubijaju ljudi.

Kao razlog takvom pristupu navodi da se Hrvatska prekalkulirala. Stalno se, kaže, kalkuliralo što bi Hrvatskoj išlo više u korist. Podsjetila je da je od 27 država članica EU-a njih 23 bilo ili suzdržano ili pak za rezoluciju.