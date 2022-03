VELJA NEVOLJA PROPJEVAO O VUČIĆU! Od ljudskih ćevapa, do teških optužbi: ‘Tko se zadnji smije, najslađe se smije, a ja se uopće ne smijem’

U Srbiji je mjesecima glavna vijest bila uhićenje vođe kriminalne skupine Veljka Belivuka zvanog ‘Velja nevolja’, kojem se na teret stavljaju brutalna kaznena djela uključujući sedam ubojstva. Njega se u kuloarima povezivalo s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a govorilo se kako su uhićenja i neviđeni progon u medijima predstava za javnost kako bi sakrio tu povezanost.

Nova.rs javlja kako je Belivuk pred tužiteljstvom 7. veljače rekao da je radio za državu po nalozima predsjednika Vučića.

Belivuk je iznio obranu povodom proširenja istrage za još dva ubojstva – likvidacije Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića.

“A sad, adio”

Kako piše Nova.rs, on je tom prilikom negirao ubojstva, rekavši da je navijačka grupa “Principi“ nastala za potrebe i po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom se osvrnuo na zabavu u restoranu „Grafičar“, na kojoj je predsjednik s navijačima pjevao pjesmu “A sad, adio“.

Belivuk, koji se kao optuženi može braniti i lažima, govorio je o svom odnosu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, za kojeg je rekao da mu je “udario na obitelj“.

“Udario mi je na obitelj”

“Da se malo više netko ljudski ponašao, da nije dirao moju obitelj kao što ja nikome nisam dirao obitelj, možda bi drugačije bilo. Ima ona stara srpska što kaže: “Tko se zadnji smije, najslađe se smije”, ja se uopće ne smijem, ja to čuvam za kraj, pa ću uz onu pjesmu: “A sad adio”, kao što je meni Vučić pjevao u restoranu “Grafičar” za proslavu rođendana čijeg, ne moram reći, nisam klošar kao on, pa ću ja pjevati svima onima koji su mi radili o glavi”, poručio je on na saslušanju pred Tužilaštvom za organizirani kriminal (TOK) 7. veljače 2022. godine.