‘Velimire moj, ako ti ljudi nisu ništa krivi…’ Pernar u Bujici: ‘U Hrvatskoj je uvijek postojala velika nagrada za izdaju!’

Autor: I.G.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar vratio se u Hrvatsku nakon svoje afričke avanture. Prva postaja na koju je stigao je studio TV emisije Bujica, gdje je komentirao suđenje Hrvatima koje su zambijske vlasti oslobodile optužbi za trgovinu djecom.

“Shvatio sam da u pravu ne pobjeđuje onaj koji je na strani istine, već i onaj koji nije, ako ima dovoljno jako zaleđe. Zambijske vlasti su znale cijelu priču od početka. Znali su da nema elementa iskorištavanja. Ako odete na Google i upišete ‘adoption DR Kongo’, saznat ćete da možete posvojiti dijete ako imate 30.000 eura”, rekao je Pernar u Bujici.

“Pojava ključnog svjedoka na sudu ne bi utjecala na optužbe, ali da je došao njegova riječ bila bi presudna za kaznene prijave koje sam ja podigao u Hrvatskoj. Sumnja da su krivotvorili isprave je bila osnova moje kaznene prijave”, rekao je Pernar.





“Pitao sam se hoće li zvati Kabonga na sud, ali budući da se ključni svjedok nije pojavio, ne možemo znati jesu li dokumenti autentični. Rekao sam da sam spreman na put u Kongo pod jednim uvjetom, a to je da optuženici tuže bilo koga u Hrvatskoj. Njihova tužba bi mi bila motiv. Siguran sam da ima ljudi koji bi mi pomogli. Onda ne bih istraživao samo ova četiri posvajanja, već bih se raspitao koliko je ukupno bilo Hrvata”

‘Vidio sam da tužitelji mijenjaju odnos prema meni’

“Država je sigurno poslala upit Kongu i pitala je li to bilo zakonito. Zna se da postoji konzulat u Zagrebu i ambasada u Beogradu. Ima i u Parizu, pa Plenković zna francuski. Komotno je mogao reći nekom diplomatu da ode do ambasade i pita”, rekao je Pernar.

“Smatram da je ovih šest mjeseci dovoljna muka za te bivše optuženike i nemam volje s njima se natezati. Želim im svu sreću u životu. Smisao mog odlaska je bilo ukazati na anomalije u hrvatskom pravosuđu. Smatram da se vlast toliko angažirala oko toga… Čak je i Milanović rekao da je povlačio veze. Da se Shungu pojavio na sudu i rekao da je sve to krivotvoreno, onda bi se sva posvajanja dovela u pitanje”, rekao je Pernar.

“Tražio sam kopiju i dogodilo se nešto neobično. Vidio sam da tužitelji mijenjaju odnos prema meni. Ljudi koji su branili optuženike su došli do njih i cijela priča se pokušava gurnuti niz vodu. Do toga sam došao jer sam vidio da policajac nikad nije pokazao taj dokument, samo ga je držao u ruci”, rekao je.

‘Detektiv mi je rekao da nemamo slučaj’

“Dođem ja na sud, vidim detektiva i on mi pokaže papire. Pokazao mi je i rekao ‘Ivane, mi nemamo slučaj’. Tada sam shvatio da Zambija nema dokaze za iskorištavanje. Pokrenuli su cijeli slučaj jer se u Kongu okreće lova, a oni ne dobivaju ništa”, rekao je.

“Ta ekipa nije bez para. Oni imaju novaca na raspolaganju. Džaba ja idem u Zambiju kad je to bila borba s vjetrenjačama”.









“U Hrvatskoj je uvijek postojala velika nagrada za izdaju. Oni mene zovu drukerom i izdajicom, a svi ovi ljevičarski mediji su ih nazivali Hrvatima u Zambiji. To hrvatstvo veliko su koristili s ciljem da se probudi nacionalna svijest. Sada bi se svi mi Hrvati trebali poistovjetiti s Noahom Kraljevićem, koji je vijećnik stranke Možemo i trans osoba”.

“A što kažu Zambijci? Je li itko bio ogorčen? Ima li ljudi kojima je krivo što bijelci odvode crnu djecu, pogotovo nakon kolonijalizma”, pitao je Velimir Bujanec.

“Ljudi su bili jako ogorčeni. Portali su pisali kako novac i bijelci mogu sve. Pazite, bijelci su oduvijek odvodili crnce iz afrike, nekad odrasle a danas djecu. Mogu reći da nisu krivi za trgovinu djecom jer nije bilo elementa iskorištavanja”, rekao je Pernar.









‘Velimire moj, ako ti ljudi nisu ništa krivi…’

“Ako je sve tako lijepo, zašto je Marijina farma izbrisana iz registra?”, upitao je Bujanec.

“Velimire moj, ako ti ljudi nisu ništa krivi, da li bi uopće bilo potrebe za tolikom angažmanom?”, odgovorio je Pernar.

“A jeste li bili u zatvoru?”

“Bio sam u zatvoru u Ndoli. Postoji subotarska crkva, pa sam subotom otišao na misu u zatvor. Uvjeti su užasni. Kada sam vidio u kakvim uvjetima žive tamošnji zatvorenici i u kakvim uvjetima su bili ovih osmero, shvatio sam da to ne bih poželio najgorem neprijatelju”, rekao je Pernar.

“Postoji dio Hrvatske koji se Boga ne boji i za Boga ne mari. Postoji i drugi dio koji živi po njegovim načelima. Imamo sukob ta dva svjetonazora. Jedan je onaj koji slavi dolazak partizana u Zagreb, podržavaju homoseksualizam, kastraciju muškaraca, hormonalnu terapiju za djecu… hrvatski narod se nalazi na prekretnici“, rekao je Pernar nakon priloga o Zagreb Prideu”.

“Vidjeli ste da me napada i Most. Jedan Most koji je nekad bio konzervativna opcija. Znam da danas Most planira priču s Možemo. Postoji samo jedna politička opcija, a to je Domovinski pokret. Želim reći svima onima koji žele podržati mene, ako me ne bude na listama, da glasaju za njih”, rekao je.

‘Gospodine Plenkoviću, pucajte u prsa’

“Ako krivim pozdravom pozdraviš Hrvata, ići ćeš u zatvor. Meni prijete zabranom korištenja interneta. Ovi koji su skinuli hrvatsku zastavu su najmanje krivi. Oni su samo vidjeli da se to može“, rekao je Pernar.

“Vidjet ćete situaciju kao u Engleskoj, da gradonačelnik Zagreba bude netko tko je odavde”, rekao je Pernar.

“Moja je dužnost reći hrvatskome narodu istinu, a ako me zbog toga treba progoniti, gospodine Plenkoviću, pucajte u prsa”, rekao je Pernar.

Osmero Hrvata u Zambiji oslobođeno je optužbi za trgovinu ljudima i možda će već danas sa svojom posvojenom djecom doći u Hrvatsku, izjavila je to nakon presude u četvrtak u Saboru državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić.

Podsjećamo, četiri para bilo je osumnjičeno za trgovinu ljudima jer su posvojili djecu iz DR Konga gdje su međunarodna posvojenja zabranjena.