Velimir Šonje poručio: ‘Učitelji su postali iracionalni, nudi im se 700 kuna više, to je izvan svih parametara! Trebali bi prihvatiti ponudu’

Autor: Dnevno

Ekonomski analitičar Velimir Šonje u RTL Direktu je kazao kako Plenković ne želi otvarati temu zbog domino efekta te da su učitelji iracionalni.

“Ovo je preraslo problem jednog štrajka, ovo je postao jedan generalni problem, kriza upravljanja ljudima u javnom sektoru. I njihovih primanja. Činjenica jest da je stvar temeljnih kolektivnih ugovora pitanje osnovice. Na to je “igrao” premijer kad je ponudio tri puta po dva posto, dakle, 6,12 za iduću godinu”, kazao je Šonje pa nastavio:

“Možemo reći da je imao štrajk koji je tražio točku “A” i on im je ponudio točku “B”. Zašto je to ponudio svima… Pitanje koeficijenata otvara “pandorinu kutiju” jer i drugi bi to željeli. Ali, treba reći da se prethodne vlade nisu suzdržavale otvarati tu “pandorinu kutiju” ovisno je li im to bilo od interesa. Sad svi traže još i još, a to ugrožava proračun. To je domino efekt.”

Nije im jednostavno. Imaju za koeficijente, ali ne žele otvarati tu temu zbog spomenutog domino efekta. I do ove se ponude došlo tek nakon nekoliko tjedana štrajka, što znači da im nije bilo jednostavno ponuditi ovako nešto”, tvrdi Šonje.

Na komentar voditeljice kako se čini da bi bilo realno prihvatiti ponudu od povećanja plaće za 700 kuna, Šonje kaže: “Apsolutno, realno je prihvatiti tu ponudu. Takvo povećanje u idućoj godini je izvan svih parametara koje prognoziramo jer ekonomija će rasti za tri do četiri posto. Naravno, učitelji će reći da ih nije briga za to, pa bih rekao da su izašli iz svojih okvira i ušli su u domenu iracionalnog. U vrijeme krize 2009. nitko im nije uzeo nešto što nije oduzeto i drugima, bila je kriza, pa se ne može reći da im treba nešto vraćati. Posebno jer smo se jedva izvukli iz te krize nakon nekoliko godina. Morali su dijeliti tu sudbinu, morali su se prilagoditi”, pišu Vijesti.hr.