VELIKO UPOZORENJE HDZ-u PRIJE IZBORA! Pogubna politika stigla na naplatu: ‘Ljudi su odlučili maknuti te krokodile’

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Trijumf SDP-a u Varaždinu, tako se u najvećoj oporbenoj stranci naziva uspjeh njihova gradonačelnika Nevena Bosilja na isforsiranim izvanrednim izborima u tome gradu. Nije tajna da je izbore isforsirao upravo Bosilj, a sada su on i njegova stranka koja je odnijela pobjedu na izborima za Gradsko vijeće, na kojima su osvojili 12 mandata, u prilici da samostalno sastave Gradsko vijeće. Ako se ovi izbori mogu promatrati kao svojevrsni vjesnici onih parlamentarnih, tada bi se ipak moglo zaključiti kako socijaldemokrate ne treba opisivati u startu, kao što se to trenutno čini u dobrom dijelu medija koji objavljuju razne ankete, ali i u vladajućoj stranci koju predvodi premijer Plenković. Istina je da se SDP na nacionalnoj razini nije uspio nametnuti kao najveća i najvažnija stranka oporbe, krivnju za to snosi prije svega stranački šef Peđa Grbin, no ne može se reći da SDP u pojedinim organizacijama nema ljude na koje može računati.

Važna poruka

To se, osim varaždinskog kraja i Bosilja, odnosi i na Ivanu Marković u Dalmaciji, dugogodišnju sisačku gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček ili pak na Mišu Krstanovića iz Ploča. Grbin takvim ljudima koji svojoj stranci donose rezultate ne dopušta da se previše eksponiraju, oni ostaju u njegovoj sjeni, ali ne može se reći da su ti ljudi potrošeni političari, upravo suprotno, to su ljudi kojima nacionalna politička scena vjerojatno tek predstoji. Naravno da je preduvjet za to postizanje korektnog rezultata na parlamentarnim izborima, što će, bez obzira na varaždinski uspjeh, ipak biti složeno. Koliko je ovo u Varaždinu trijumf SDP-a, toliko je to važna poruka premijeru Plenkoviću, kojega su i ranije u stranci upozoravali na kadrovsku politiku. Naime, najglasniji i prvi čovjek varaždinskog HDZ-a popularni je saborski zastupnik Damir Habijan, kojega je Plenković prigrlio kao jednoga od svojih mladih lavova, a koji se ujedno u ime HDZ-a sve češće pojavljuje u medijima, što ne bi bilo moguće da za to nema premijerov blagoslov. Habijanov je ogranak na terenu u Varaždinu očito podbacio, što je još jedan pokazatelj toga da Plenkovićevi mladi lavovi na terenu nisu atraktivni, a s druge strane, treba imati na umu da Varaždinskom županijom upravlja HDZ-ov župan Anđelko Stričak, koji je nacionalnu slavu stekao nakon što je fizički napao jednoga mladića u lokalnom klubu, i to tako što ga je najprije uhvatio za vrat, a zatim grubo odgurnuo. U taj se konflikt umiješao još jedan mladić s kojim se Stričak također pokušao fizički obračunati, a kada je u medije dospjela snimka, župan se spleo u vlastitim objašnjenjima pa se sve to pretvorilo u veliku neugodnost za njega, ali i za stranku.

Neugodan je i ovaj varaždinski rezultat za sve SDP-ove protivnike jer je SDP dosad u Vijeću imao samo pet mandata pa je jasno da je ovdje riječ o premoćnoj pobjedi nakon koje u Partiji najavljuju pohod na cijelu Hrvatsku.





“Varaždin je bio mala bara s hrpom krokodila na državnoj razini, s Čačićem, Čehokom i Habijanom, a građani su sad odlučili baru pretvori u jezero i maknuti te krokodile”, izjavio je varaždinski gradonačelnik nedugo nakon pobjede na izborima, čime je odagnao ranija nagađanja o poslijeizbornoj koaliciji između SDP-a i Reformista u kojoj bi Radimiru Čačiću pripalo mjesto predsjednika Gradskog vijeća. Bivši ministar, nekadašnji potpredsjednik Vlade, ali i dugogodišnji varaždinski župan koji je i na ovim izborima u svojem kraju poražen, ovime bi mogao okončati svoju dugu političku karijeru, a izgleda da slična sudbina čeka i prepoznatljivog Ivana Čehoka, čija je opcija sa šest mandata pala na samo četiri. HDZ je na ovim izborima ostao na istom broju mandata, odnosno na tri, koliko ih je osvojio i na posljednjim redovnim lokalnim izborima, Čačićevi Reformisti sada mogu računati na samo jednu ruku u varaždinskom Gradskom vijeću, a opcija Budimo grad od koje se najviše očekivalo s četiri mandata spala je na samo jedan. Poduzetnik Davor Patafta u Gradskom vijeću više neće ni sjediti, a oni koji su izbore izgubili pronašli su razna opravdanja, pa je tako Čehok kritizirao jako nisku izlaznost.

Dobar potez

“Očito je da ni vladajući ni mi nismo uspjeli uvjeriti građane, a za njih su glasali oni koji su mislili da je aktualna politika dobra, ali to je četvrtina birača. Mi ćemo i dalje biti oporba i uvjereni smo da ova vlast neće dočekati kraj mandata zbog velikih afera koje će tek isplivati”, rekao je Čehok. Na nisku izlaznost osvrnuo se i HDZ-ov Habijan koji je, doduše, SDP-u ipak čestitao na pobjedi. Inače je Bosilj, kada mu proračun nije prošao, odbio ponovno staviti ga na glasanje pa je time Varaždin ostao bez temeljnog dokumenta, što je rezultiralo novim izborima. To se pokazalo kao prilično dobar potez, no ne treba zaboraviti da je Varaždin zbog političkih trzavica izgubio dvije godine, a upućeni jednako tako tvrde da je Grad bio talac opstruiranja u Vijeću. Sve to sada odlazi u drugi plan, a Bosilj, koji je mjesecima najavljivao da će se iz politike vratiti u informatički sektor, u politici ipak ostaje.