Veliko razotkrivanje Grmoje: Šutnja se nečim plaća, zašto su to učinili on i Petrov najbolje znaju

Autor: Iva Međugorac

Titulu najpoznatije zviždačice u Hrvatskoj zasigurno nosi Vesna Balenović. Godinama Balenović priča svoju priču o netransparentnostima u INA-i zbog čega uostalom i jest ostala bez posla u ovoj naftnoj kompaniji. Nije rijetka pojava da se pojedini političari koji sebe vole predstavljati drugačijima od drugih pokušaju približiti Balenović kako bi preko te žene bez dlake na jeziku ušićarili pokoji poen.

Svjesna je toga po svemu sudeći i sama Vesna Balenović, koja međutim nikada ne zazire od iznošenja istine pa je to napravila i ovoga puta iznoseći javno svoje iskustvo s dežurnim Mostovim moralistom Nikolom Grmojom.

”Zašto je Nikola Grmoja i njegov MOST naglo zašutjeo kao nijema “riba” i “glava bez jezika” nakon mog iscrpnog i debelo dokazanog i argumentiranog svjedočenja na antikorupcijskom vijeću 21.2. 2023. godine? Zašto nije podigao galamu kao inače! Tko ga je stopirao i zašto? Puno sam očekivala i razočarao me”, kaže Balenović u uvodu svojeg izlaganja o Mostovcu koji je ovih dana održao konferenciju za medije na kojoj je trebao prodrmati cijelu državu s otkrivenom aferom s kojom je prema tvrdnjama novinara Marina Vlahovića bio od ranije upoznat, i koju i jest otuđio od njega što je Vlahović okarakterizirao kao svojevrsnu krađu intelektualnog vlasništva.

Mesija s Neretve naglo zašutio

”Umjesto da je podigao cijelu Hrvatsku sa mnom na noge za toliku nezabilježenu pljačku milenija i prodane INE, za toliki zločin prema građanki koja je sve to dokazala i trpi nezapamćeni 22 godine teror, on je naglo zašutio i nestao”, kaže Balenović nadalje ironično nazivajući Grmoju mesijom s Neretve i samozvanim spasiteljem koji se ujedno samoproglasio i najvećim zviždačem u RH. ”Možda su mu se ukazala dva bivša predsjednika NO INE Davor Štern i Damir Vanđelić s kojima je otvorio sezonu svjedočenja o INI, naravno u revijalnom slavodobitnom stilu u Saboru!

Tada se tražila stolica više! Kada sam ja svjedočila nije bilo nikoga! Taj dvojac mi je nakon dokaza Vlade iz 2009 i Dorha od 2011. da sam u pravu vezano uz pljačku INE, zabranio povratak u INU i uskratio moje obeštećenje! Možda je Grmoja bio nečim motiviran da od tog dana zašuti o meni zauvijek! On istinu zna!! Sada samo priča ko papiga i baba u bolesti “o plinu za cent”, Vujnovcu, Škugoru, aferi iz 2022. težine jednu milijardu kuna, a o aferi INA težine 250 milijardi kuna šuti kao riba! Selektivni pristup ne pali, dapače sramote se”, smatra popularna zviždačica koja podsjeća da se prodaja INA-e 2003.godine odvila u režiji koalicije SDP-a i HNS-a, no to je prema njenim riječima za profesora povijesti očito predaleka povijest, a matematika i brojevi mu nisu jača strana. ‘

”Inače bi znao da je broj 250 puno veći od broja 1!Kada me pozovu javno u Sabor, sve te Karoline, Peđe, Sandre i Dalije i podrže me javno, onda ću toj ljevici zaista vjerovati! Šteta za Grmoju! Imao je šansu sa mnom puknuti u sridu, dobiti ogromno povjerenje građana, ali promašio je metu I pogodio u ništa! Šutnja se nečim plaća! Zašto su to učinili on i Petrov najbolje znaju! U svakom su se slučaju obrukali pred narodom i pali na ispitu kao “zrele kruške”. Tužno”, zaključuje Vesna Balenović.