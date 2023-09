Veliko prijateljstvo mladog Sorosa i balkanskog lidera, internet vrvi susretima: ‘Došao poljubiti ruku svom gazdi’

U čast predsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića, mnogobrojna dijaspora na Staten Islandu u Sjedinjenim Američkim Državama, organizirala je svečanu večeru za crnogorsku delegaciju, u prisustvu lokalnih vlasti općine koja ima oko 600.000 stanovnika.

Obraćajući se pred nekoliko stotina prisutnih iseljenika, premijer Abazović je naveo da se u prethodnom periodu učinilo puno dobrih stvari za Crnu Goru, pozivajući ih istovremeno da dođu u zemlju mogućnosti, koju Eurostat vidi kao najbrže rastuću ekonomiju u Europi tijekom 2023. godine.

No, ono što posebno zapinje za oko, Abazovićev je susret, po tko zna koji put, s Alexanderom Sorosem, sinom milijardera i investitora, 92-godišnjeg Georgea Sorosa koji je proteklog ljeta kontrolu nad svojom Zakladom za otvoreno društvo (OSF) predao upravo svom sinu. U svom je intervjuu za Wall Street Journal iznio da je njegov najstariji sin Aleksander “zaslužio” postati predsjednikom imperija vrijedn0g 25 milijardi dolara.

Alexander Soros je u istom intervjuu izjavio da je više “politički angažiran” nego njegov otac i da planira nastaviti donirati obiteljski novac ljevičarskim političkim kandidatima u SAD-u. On je, pak, za Wall Street Journal rekao da će proširiti prioritete zaklade da bi u ciljeve uključio zalaganje za opće pravo glasa, pravo na abortus, kao i rodnu ravnopravnost.

“Bila mi je velika čast i posebno zadovoljstvo danas, u društvu prijatelja Alexandera Sorosa neformalno porazgovarati s uvaženim profesorom Josephom E Stiglitzom, nobelovcem, ekonomskim ekspertom i jednim od najvećih intelektualaca svijeta. Od ovakvih ljudi se ima šta naučiti”, napisao je Abazović na Twitteru.

Međutim, ova posljednja zajednička fotografija milijardera i crnogorskog tehničkog premijera samo je jedna u nizu njihovih zajedničkih fotografija. Naime, internet i društvene mreže vrve njihovim bliskim prijateljstvom.

