VELIKI ZAOKRET, PRED NAMA JE PROMJENA VREMENA! Još kratko uživamo u suncu, a onda stiže prava zima! Snijeg i susnježica, mraz, olujno jugo i magla!

Autor: Dnevno

U cijeloj zemlji je utorak osvanuo vedar, iako se u gorskim područjima, na istoku zemlje te u najjužnijim područjima zadržalo tmurnije nebo. Ipak, većinom je suho. Hladnije jutro dočekalo je građane Zagreba, gdje je jutros izmjereno -3,5 te Daruvara s -4,4, dok je najhladnije bilo na Zavižanu, gdje je izmjereno -8,2.

Na Jadranu, pak, jaka bura pridonosi osjećaju hladnoće, a mogući su i olujni udari, na što je upozorio i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Djelomice sunčano, ujutro još oblačnije na istoku, a na jugu može pasti i malo kiše, dok će u središnjim predjelima ponegdje biti magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura uglavnom od 0 do 5 na kopnu te od 7 do 11 °C duž obale, javlja DHMZ.

Bura i sjeverac u nastavku dana

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena je državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, javlja HAK.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Iako sunčano, na moru će u nastavku dana puhati bura, dok će na kopnu zapuhati sjeverac.

Velika promjena vremena

Međutim, u srijedu nas čeka promjena vremena.

Naime, u prvom će dijelu dana biti sunčano, ujutro na kopnu jak mraz, a u središnjim predjelima lokalno magla. Sredinom dana sa zapada naoblačenje s kišom, najprije na sjevernom Jadranu te u gorskim područjima gdje će biti i susnježice.









Do kraja dana kiše će biti u većini krajeva osim Slavonije, a u središnjim predjelima i osobito u Gorskom kotaru kiša bi se mogla smrzavanja pri tlu.

Vjetar na kopnu slab i ponegdje umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugo u jačanju na jako i olujno. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu od 1 do 5, a najviša dnevna od 3 do 6 na kopnu te između 9 i 13 °C duž obale, javlja DHMZ.

Međutim, snijega bi moglo biti i u nižim područjima.