VELIKI SUSRET OBAVIJEN TAJNOM: U Ukrajinu nenajavljeno došla žena čelnika najveće sile. SAD objavile nove sankcije Rusiji

Autor: Dnevno.hr

Danas je 74. dan rata u Ukrajini. U Ukrajini je zarobljen hrvatski državljanin, potvrdilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova. Ruska televizija Russia Today objavila snimku zarobljenika. Jučer je u centru Moksve viđen termonuklearni balistički projektil tijekom priprema za proslavu Dana pobjede, koja će se sutra održati u Rusiji. Ukrajina je objavila da su sve žene, djeca i starci evakuirani iz Azovstala. Glavna američka obavještajna agencija, CIA, je objavila kako nije uočila nikakve naznake da se Rusija priprema za uporabu nuklearnog taktičkog oružja u sukobu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prikuplja dokaze za moguću istragu ratnih zločina počinjenih napadima ruskih snaga na zdravstvene ustanove. Intenzivne borbe se nastavljaju u regiji Harkov u Ukrajini dok trupe pokušavaju povratiti kontrolu nad tim područjem od Rusa. Američki predsjednik Joe Biden sastat će se virtualno s ukrajinskim predsjednikom i njegovim kolegama iz G7 tijekom sastanka foruma G7, namjerno zakazanog uoči Dana pobjede Rusije.

19:45 Rusija: Uništili smo opremu i oružje koje su Ukrajini poslali SAD i saveznici

Ruske visokoprecizne rakete uništile su oružje i opremu na željezničkoj postaji u blizini grada Soledara, navodi se u priopćenju ruskog ministarstva obrane koje je prenio Reuters. Moskva je priopćila da su oružje i opremu ukrajinskim snagama poslale Sjedinjene Američke Države i saveznici, izvijestio je Reuters.





18:35 Zajednička izjava čelnika G7, SAD objavile nove sankcije Rusiji

Čelnici G7 objavili su zajedničku izjavu u kojoj su obećali da će jače izolirati rusku ekonomiju i pojačati kampanju protiv ruskih elita koje podržavaju predsjednika Vladimira Putina, javlja Reuters.

SAD je uveo sankcije protiv tri ruske televizijske postaje, zabranio Amerikancima pružanje računovodstvenih i konzultantskih usluga Rusima i sankcionirao šefove Gazprombanka, treće najveće ruske banke. To su prve dosad sankcije protiv banke koja je usluživala ruskog plinskog diva. SAD i saveznici su dosad izbjegavali uvesti sankcije protiv Gazprombanka zbog straha da bi to moglo dovesti do nestašice plina za kupce u EU. Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je da taj potez nije potpuna blokada, već da je namjera signalizirati da Gazprombank nije sigurno utočište.

Nova ograničenja kontrole izvoza imala su za cilj izravno degradiranje Putinovih ratnih napora, uključujući kontrole industrijskih motora i ventilatora. U tandemu, EU će također nametnuti dodatne kontrole kemikalija koje doprinose ruskim vojnim naporima, rekao je dužnosnik. Bijela kuća je također priopćila da će Komisija za nuklearnu regulaciju suspendirati dozvole za izvoz posebnog nuklearnog materijala u Rusiju.

18:15 Rusija: Stanovnici u regiji Herson moći će dobiti ruske putovnice

Stanovnici regije Herson ove će godine moći dobiti ruske putovnice, rekao je dužnosnik separatističke vojno-civilne uprave Kiril Stremousov, prenosi ruska agencija RIA Novosti. “Ovdje će se izdavati ruske putovnice. Mislim da će se to dogoditi ove godine”, rekao je. Stremousov je rekao i da će svi koji su sada u regiji imati pravo na ruske dokument.









17:50 Virtualni sastanak G7 je započeo

Počeo je virtualni sastanak američkog predsjednika Joea Bidena s čelnicima G7 i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, izjavio je dužnosnik Bijele kuće. Sastanak, koji se namjerno održava dan prije ruske godišnje proslave Dana pobjede, bit će usredotočen na najnovija događanja u invaziji ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, potporu Ukrajini i demonstraciju “kontinuiranog jedinstva G7”, u njihovom kolektivnom odgovoru. Sankcije će također biti na dnevnom redu, rekao je dužnosnik za CNN.

17:20 EU: Nastavak teških pregovora o embargu na rusku naftu









Početkom tjedna nastavit će se pregovori između predstavnika 27 država EU-a, a svrha im je ukloniti prepreke za dogovor o predloženom europskom embargu na rusku naftu, koji usporava nekoliko zemalja članica, posebice Mađarska, doznaje se u nedjelju iz diplomatskih izvora. Veleposlanici 27 zemalja članica sastali su se u nedjelju u Bruxellesu, no još se nisu uspjeli usuglasiti u pogledu provedbe šestog paketa sankcija Moskvi koji je u srijedu predstavila Europska komisija. Ovim se projektom predviđa uvođenje embarga na uvoz sirove ruske nafte u roku od šest mjeseci i na derivate do kraja 2022.

“Kontakti na svim razinama nastavit će se početkom tjedna. Cilj nam je što prije postići potpuni dogovor o ovome šestom paketu”, rekao je europski diplomat. Europsko vijeće “jedinstveno je u pogledu potrebe usvajanja” mjera i postignut je vrlo značajan napredak u pogledu većine tih mjera, rekao je. Mađarski premijer Viktor Orban, čija zemlja uvelike ovisi o Rusiji kada je riječ o opskrbi energijom, u petak ujutro je pooštrio retoriku, kazavši da prijedlog Bruxellesa “potkopava” jedinstvo Europske unije. Za donošenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih 27 članica EU-a.

17:00 Kanadski premijer u Ukrajini, posjetio Irpin

Kanadski premijer Justin Trudeau posjetio je u nedjelju Irpin, mjesto blizu Kijeva, devastirano u borbama između ruskih i ukrajinskih snaga, prije nego su ga u ožujku osvojili Rusi, objavio je gradonačelnik. “(Justin Trudeau) došao je u Irpin kako bi svojim očima vidio sve užase koje su ruski okupatori nanijeli našem gradu”, napisalo je Oleksandr Markušin na Telegramu, objavivši i fotografije Justina Trudeaua u razrušenom mjestu.

Posjet Justina Trudeaua Ukrajini nije ranije bio najavljen. “Premijer je u Ukrajini kako bi se sastao s (ukrajinskim predsjednikom Volodimirom) Zelenskijem i ponovio našu nepokolebljivu potporu ukrajinskom narodu”, objavile su njegove službe.

Markušin je “iskreno zahvalio” premijeru za “potporu koju Kanada danas donosi Ukrajini”. Irpin, grad koji je imao 60.000 stanovnika a nalazi se sjeverozapadno od Kijeva, bio je poprište žestokih borbi između Rusa i Ukrajinaca prvih dana ruske invazije u veljači. Ruska vojska okupirala ga je u ožujku.

16:00 Jill Biden nenadano stigla u Ukrajinu

Prva dama SAD Jill Biden u nedjelju je nenajavljeno otputovala u Uzhhorod u Ukrajini, mali grad u krajnjem jugozapadnom kutu Ukrajine. U preuređenoj školi koja sada služi kao privremeni smještaj za raseljene građane, Biden se sastala s prvom damom Ukrajine Olenom Zelenskom, koja nije viđena u javnosti od početka rata 24. veljače. Prva dama je najnovija državljanka SAD-a visokog profila i prva članica obitelji američkog predsjednika Joea Bidena koja je posljednjih tjedana posjetila ratom razorenu zemlju.

“Htjela sam doći na Majčin dan”, rekla je Biden svojoj ukrajinskoj kolegici. “Mislili smo da je važno pokazati ukrajinskom narodu da ovaj rat mora prestati. I ovaj rat je bio brutalan.” Biden je dodala: “Narod Sjedinjenih Država stoji uz narod Ukrajine.”

15:30 Putin se obratio Rusima i Ukrajincima: Pobijedit ćemo, baš kao i 1945.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da će “kao i 1945., pobjeda biti naša”, nižući usporedbe između događaja iz Drugoga svjetskog rata i sukoba u Ukrajini, u poruci upućenoj u povodu uoči obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom.

“Danas se naši vojnici, kao i njihovi preci, bore rame uz rame za oslobođenje svoje domovine od nacističke prljavštine, uvjereni da će, kao i 1945., pobjeda biti naša”, rekao je Putin u poruci upućenoj u nedjelju stanovnicima zemalja bivšega sovjetskog bloka kao i onima iz separatističkih regija istočne Ukrajine. “Danas nam je zajednička dužnost spriječiti oživljavanje nacizma koji je nanio toliko patnje narodima raznih zemalja”, dodao je ruski predsjednik, izrazivši želju “da nove generacije budu dostojne sjećanja na svoje očeve i djedove”.

14:45 Vojnik Azova: ‘Predaja je neprihvatljiva’

Ukrajinski borci koji se bore protiv ruskih oružanih snaga u opkoljenoj čeličani Azovstalj u Mariupolju kažu kako će se nastaviti boriti do kraja. “Predaja nije opcija”, rekli su pripadnici ukrajinske pukovnije Azov na internetskoj konferenciji za novinare. Borci su pozvali međunarodnu zajednicu da pomogne u evakuaciji ozlijeđenih vojnika iz tvornice, koja je posljednje mjesto otpora u ovom učkom gradu. Vojnik Azova Ilija Samoilenko navodno je rekao da je “predaja neprihvatljiva, a šanse da prežive ako se predaju Rusima nula.” Rekao je da se deseci civila još uvijek nalaze u tvornici.

14:40 Ukrajina: Pronađeni ostavi konvoja automobila u blizini Harkova, ima mrtvih

Policija regije Harkov je objavila kako je pucano na kolonu civilnih vozila koja je pokušavala pobjeći od borbi u blizini grada Harkova. Policijski dužnosnik Serhij Bolvinov je objavio kako je policija još prije nekoliko dana izgubila kontakt s konvojem. Riječ je o 15 automobila koji su putovali u blizini sela u kojem su se posljednjih dana vodile teške borbe. Konvoj je u to vrijeme pokušavao doći do teritorija koji su kontrolirali Ukrajinci, rekao je Bolvinov napominjući kako su istražitelji dolaskom na mjesto događaja pronašli razbijeni neprijateljski tenk i tijela dvojice ruskih vojnika. Još 300 metara dalje pronađeno je šest automobila s rupama od metaka. U automobilima su pronađena četiri leša i, prema riječima Bolvinova, čini se da su to neki od civila koji su bili u konvoju. “Pozitivno su identificirani ostaci 13-godišnje djevojčice”, rekao je. Bolvinov nije iznio detalje o tome što se moglo dogoditi s drugim vozilima u konvoju.

13:10 U tijeku borbe na Zmijskom otoku

Ruska i ukrajinska strane su potvrdile da su u tijeku borbe na Zmijskom otoku i oko njega. Obje strane ističu kako pobjeđuju.

Tako je glasnogovornik vojne administracije regije Odesa Sergej Bračuk danas objavio da su ukrajinske snage sinoć pogodile ruski helikopter te da su uništile jedan manji ruski desantni brod kapaciteta od 80 do 100 ljudi, te dva brza patrolna čamca klase Raptor. Prema preliminarnim informacijama, rekao Bratčuk, ubijeno je oko 40 ruskih vojnika. Rusko Ministarstvo obrane pak kaže kako su sinoć su iznad Zmijskog otoka srušena još dva ukrajinska bombardera tipa Su-24 i jedan borbeni helikopter tipa Mi-24

Zmijski otok široj je javnosti poznat od početka ruske invazije, kad su ukrajinski vojnici prkosno reagirali na prijetnju ruskog ratnog broda Moskve, koji je u otad potopljen.

12:30 Rusija: Preuzeli smo kontrolu nad većinom Popasne

Ukrajinske snage povukle su se iz istočnog ukrajinskog grada Popasne, objavio je danas guverner regije Luhansk, potvrđujući ruska izvješća da je grad osvojen. Čečenski vođa Ramzan Kadirov rekao je danas da su njegove snage preuzele kontrolu nad većinom Popasne. Guverner Luhanska Serhij Gajdaj ukrajinskoj televiziji je rekao da su se ukrajinske snage povukle kako bi se bolje učvrstile, dodajući: “Tamo je sve uništeno”.

11:05 Spasilačke ekipe na terenu, ali vjerojatno nema preživjelih

Guverner regije Lugansk Serhij Gajdaj je objavio kako su šanse da je itko preživio bombardiranje školu u selu Bilohorivka” vrlo male”. “Škola je potpuno uništena”, objavio je Gajdaj istaknuvši kako se eksplozija dogodila unutar same zgrade. “Spasioci odmiču ruševine što je brže moguće, ali šanse da je netko živ su vrlo male. U zgradi škole bilo je 90 ljudi. 27 je preživjelo, 60 ljudi je najvjerojatnije umrlo .”

10:35 Ukrajina se oglasila o bombardiranju škole

Ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je snimku posljedica jučerašnjeg bombardiranja škole u selu Bilohorivka u regiji Lugansk, u čijem podrumu se skrivalo 90 ljudi. 30 osoba je spašeno, no strahuje se da ih je 60 poginulo.

U objavi na Twitteru ministarstvo je navelo: “Rusija je počinila ovaj brutalan ratni zločin neposredno prije Dana sjećanja i pomirenja (ukrajinski naziv za Dan pobjede nad nacizmom), konstantno ponavljajući tragediju Drugog svjetskog rata”.

10:15 Zelenski objavio moćan video u povodu Dana pobjede

Na dan kad Europa slavi pobjedu nad nacizmom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je objavio crno-bijeli video snimljen u razorenoj Borodjanki, gradu kod Kijeva koji je potpuno razoren u ruskoj invaziji. U dramatičnom videu Zelenski povlači paralele između ukrajinske borbe protiv ruske invazije te borbe protiv fašizma i nacizma u Drugom svjetsku ratu, te govori: “Nikad više? Pokušajte to reći Ukrajini”.

“Riječ ‘nikad’ je izbrisana tijekom takozvane specijalne vojne operacije. Čudovišta su krenula s riječi ‘ponovno’. Građani su nakon 80 godina ponovno vidjeli okupatore, u Ukrajini je organizirana krvava rekonstrukcija nacizma. Fanatična replika tog režima”, dio je govora.

“Prebrodit ćemo zimu koja je počela 24. veljače. I dočekat ćemo svoju zoru. Napokon će doći riječ ‘ponovno’. Obitelj i voljeni, prijatelji i rodbina ponovno će biti zajedno! A nad privremeno okupiranim gradovima i selima ponovno će se vijoriti naša zastava. I bit će mir!”, rekao je ukrajinski predsjednik na kraju govora.

07:50 Ruski zrakoplov bacio bombu na školu u selu Bilohorivka

Strahuje se da je 60 ljudi poginulo nakon zračnog napada u subotu na školu u regiji Lugansk u kojoj se sklonilo 90 ljudi, objavio je lokalni dužnosnik. Guverner regije Lugansk Serhij Gajdaj rekao je da je spašeno 30 ljudi koji su se sklonili u školi, od kojih je sedam ozlijeđeno. Tijela dvije osobe pronađena su u ruševinama, dodajući da je “vjerojatno da je svih 60 ljudi ostavljenih ispod olupine zgrade ubijeno”. Ruski zrakoplov bacio je bombu na školu u selu Bilohorivka, koje je udaljeno oko sedam milja od prve crte bojišnice, navodi guverner.

07:45 Više od 300 civila evakuirano iz čeličane Azovstal

Više od 300 civila spašeno je od početka evakuacije iz opkoljene čeličane Azovstal, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju u subotu. To je označilo kraj prve faze evakuacije, koja je započela prije nešto više od tjedan dana, što je potaknulo zahvalu ukrajinskog čelnika. Ukrajinski predsjednik zahvalio se timovima Međunarodnog odbora Crvenog križa i Ujedinjenih naroda koji su pomogli u provedbi prve faze misije evakuacije Azovstal. “Spašeno je više od 300 ljudi, žena i djece”, istaknuo je Zelenski. Vlasti se sada pripremaju za drugu fazu evakuacije ranjenika, medicinskog osoblja i vojske. “Od subote je ruska vojska uništila ili oštetila gotovo 200 objekata kulturne baštine”, dodao je ukrajinski predsjednik.

07:35 Britanski premijer obećao novu pomoć Ukrajini

Velika Britanija je najavila i obećala da će osigurati dodatnih 1,3 milijarde funti vojne potpore i pomoći Ukrajini. Boris Johnson je to obećao pred sastanak čelnika skupine 7 najsnažnijih gospodarstava. Ovime Velika Britanija gotovo udvostručuje prijašnja davanja za Ukrajinu, a vlada je priopćila da je to najveća stopa potrošnje na sukob od ratova u Iraku i Afganistanu