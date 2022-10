VELIKI SKUP O ‘TAKOZVANOM PRAVU NA POBAČAJ’: Borci za život poručili: ‘To je odraz jednoumlja i ateističke ideologije!’ Pojavio se i saborski zastupnik

U srijedu je u centru Zagreba održana tribina o pravu na pobačaj na kojoj su gostovali predvodnici nekoliko katoličkih udruga i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica.

Jedna od govornica je bila i predsjednica kršćanske udruge iz Austrije Sonja Horswel.

Bartulica je na početku govorio o odluci Ustavnog suda u SAD-u da poništi odluku iz slučaja Roe vs. Wade kojim je osigurano federalno pravo na abortus.





Nema tog prava?

“Ne postoji pravo na pobačaj, to je takozvano pravo i tako trebamo govoriti. Ne radi se o sukobu dva prava, prava djeteta i prava majke. To drugo pravo je fiktivno pravo”, rekao je Bartulica.

Velika većina stanovnika SAD-a je protiv pobačaja, ali sud je uzurpirao ovlasti i nametnuo odluku koja nije imala podršku građana, tvrdi Bartulica.

“Ima još nade, ja sam među starijima na Hodu za život. Uglavnom su to mladi ljudi, koji možda još nisu ni roditelji, ali su svjesni koliko je ova tema važna. Nije sve tako crno u Hrvatskoj”, rekao je Bartulica.

Ante Čaljkušić, predsjednik udruge Hrvatska za život i pokretač inicijative 40 dana za život, govorio je o ženama za koje je rekao da su odustale od pobačaja nakon razgovora s aktivistima, kao i o majci dječaka iz Splita koja je odustala od pobačaja jer joj je bilo neugodno da to sazna njena susjeda koja je članica inicijative 40 dana za život.

“Kako postići nešto kad mentalitetom vlada kultura smrti, kad su masovni mediji i političari protiv toga? Mi vjernici smo pronašli odgovor: molitva i post, miroljubivo bdjenje ispred klinika i domova zdravlja i osvješćivanja lokalne zajednice”, rekao je Čaljkušić i dodao da siromaštvo i bolest nisu opravdanje “da se nekom uskrati život”.

"Gdje nas je naša borba dovela? Pa evo, cijelo društvo priča o ovome, svi mediji pišu o ovome", rekao je Čaljkušić i dodao da ih na početku nisu podržavali ni visoki crkveni dužnosnici.









Otvara se Pandorina kutija

“Ok, ako majka može ubiti dijete, što dalje? Otvara se Pandorina kutija. Što onda meni brani ubiti nekog? Sve je stvar interpretacije”, rekao je.

Ispred nekih bolnica se, dok su molitelji bili pred njima, broj pobačaja smanjio za 50%, rekao je Čaljkušić. “Sretni smo. Stvari se mijenjaju”, tvrdi ovaj gospodin.

Pravnik Mislav Barišić, član Svjetskog saveza mladih, rekao je da zagovornici prava na pobačaj konstantno ponavljaju tezu da postoji pravo na pobačaj, a zatim govorio o raznim europskim konvencijama za koje kaže da ne jamče pravo na pobačaj.









Predsjednica Hrvatskog pokreta za život i obitelj Martina Lukić govorila je o aktualnom zakonu o pobačaju, za koji je Ustavni sud presudio da nije protuustavan, ali da treba biti zamijenjen novim zakonom koji neće zabraniti pobačaj.

“Ako začeto dijete nije ljudsko biće, što je onda? U kojem trenutku ono to postaje? Iz odluke Ustavnog suda se da iščitati da bi po Ustavnom sudu to bilo rođenjem. Znači, Ustavni sud, na neki način, daje podlogu za legalizaciju pobačaja pa čak i do rođenja djeteta? Gdje je granica?” pita se Lukić.

“Zakon je donesen za vrijeme komunističkog sistema, to je odraz jednoumlja i ateističke ideologije koja je uvjetovala donošenje tog zakona. Zakon je donesen jer je tadašnje društvo poticalo žene da rade, da idu u tvornice”, rekla je Lukić i dodala da je tada drastično pao broj rođene djece.

Austrijanka zagrmila

Sonja Horswel, osnivačica i voditeljica austrijske udruge Save one Europe, koja ima svoja predstavništva u 14 europskih zemalja, kaže da u Austriji postoji jaki proliferski pokret te da Crkva glasno progovara o ovom pitanju, unatoč medijima koji se ne bore za zabranu pobačaja.

“Pokrenuli smo program koji pomaže ženama koje su prošle pobačaj koji ne utječe samo na dijete nego i na srce žene”, rekla je Horswel.

“Moj pastor me pitao da predstavim svoj program u Crkvi. Nakon toga je deset žena došlo i reklo da su obavile pobačaj”, rekla je Horswel i dodala da šanse za rastavu narastu 80% u slučaju da se parovi ne suoče s obavljenim pobačajem.

“Sve žene s kojima sam radila su desetljećima imale noćne more, poremećaje prehrane, depresiju, hiperaktivnost i suicidalne misli”, tvrdi Horswel.

Udruge koje se bore za zabranu pobačaja se moraju povezati s vlastima, stručnjacima, liječnicima i crkvama, rekla je Sonja Horswel.

Čeka se reakcija protivničkog tabora.